Mostecký Central spouští pro děti výuku angličtiny zdarma

Mostecké obchodní centrum Central ve spolupráci s jazykovou agenturou PERFECT image s.r.o. otevírá unikátní kurz angličtiny pro malé začátečníky. Výuka probíhá metodou prožitkového učení s využitím gest a senzorických pomůcek. Kurz probíhá v uzavřených skupinách pro 10 dětí v cyklech po 6 týdnech.
Kurz je určen pro děti 1. stupně základních škol na úrovni začátečníka. Lekce je zdarma včetně všech pomůcek. Podmínkou je aktivní mobilní aplikace Můj Central v telefonu rodiče.
Lekce probíhají v dětské zóně Centralu, která je součástí Gastro Zóny v 1. patře vždy ve čtvrtek od 15 do 15.45 hodin. Termíny 6týdenních kurzů: 1. kurz: od 19. 2. do 26. 3.
2. kurz: od 2. 4. do 7. 5.
MÁTE ZÁJEM? PŘIJĎTE NA NÁBOR!
Aby lektoři děti správně poznali a vybrali ty nejvhodnější kandidáty pro uzavřené skupiny, pořádají nábor přímo v Centralu 12. února od 15 hodin v prostoru Knihovny (součást Gastro zóny v 1. patře). Na pohovor je nutná účast dítěte i zákonného zástupce.
JAK SE PŘIHLÁSIT NA NÁBOR: Napište e-mail na adresu anglictina@centralmost.cz nejpozději do 11. 2. Lektoři se ozvou zpět s potvrzením a přesným časem pohovoru.
Vzhledem k limitované kapacitě se vyžaduje 100% účast. Před každou lekcí rodič potvrdí účast e-mailem. V případě nemoci je nutné dítě omluvit předem, aby byla zajištěna kontinuita výuky.