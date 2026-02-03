Zemřel uznávaný mostecký dětský lékař Jiří Biolek

Za kolektiv dětského a dorostového oddělení v Mostě vyjadřují soustrast Prim. MUDr. Marie Váchová a MUDr. Jiří Kuneš
Se smutkem a vděčností vzpomínáme na významného lékaře a osobnost MUDr. Jiřího Biolka, bývalého primáře mosteckého dětského a dorostového oddělení, který odešel dne 29. 1. 2026 v nedožitých 77 letech.
Oddělení vedl v letech 1991–2018 a zasloužil se o rozvoj oboru pediatrie a neonatologie nejen v našem regionu, ale i v celé České republice.
Jeho zásluhou v roce 1997 získala naše porodnice titul Baby Friendly Hospital – jako jedna z prvních nemocnic v ČR. Jednalo se v tu dobu o unikátní zavedení systému rooming-in na novorozeneckém oddělení, který umožňoval nepřerušený pobyt matky s dítětem na jednom pokoji a na jehož základech jsou postaveny moderní principy nulové separace (zero separation) a péče o celou rodinu (family centred care).
Dalším významným krokem v jeho kariéře bylo v roce 1998 obdržení statutu perinatologického centra Nemocnice Most, které je oprávněno poskytovat superspecializovanou péči i patologickým novorozencům, v našem regionu zejména nedonošeným a dětem s vrozenými vývojovými vadami. Díky této péči na Mostecku významně klesla novorozenecká úmrtnost.
MUDr. Jiří Biolek byl pět funkčních období členem výboru České neonatologické společnosti JEP, z toho jedno funkční období ve funkci místopředsedy. Byl spoluzakladatelem Sekce dětské intenzivní medicíny při ČPS. Významné bylo i jeho členství v pracovní skupině pro cystickou fibrózu a vedení specializované ambulance pro tyto závažně nemocné děti v Mostě.
V roce 2024 byl na XVIII. pediatrickém kongresu ČPS v Hradci Králové vyznamenán prestižní Brdlíkovou cenou za celoživotní přínos české pediatrii (jako jeden z 12 velikánů oboru).
Pan primář Biolek během své dlouholeté kariéry vychoval mnoho úspěšných lékařů, kteří dnes působí po celé republice i v zahraničí. Byl velkým zastáncem zdravotních sester – sám učil na střední zdravotnické škole dětské sestry pediatrii, následně pak i na oddělení v rámci postgraduálního vzdělávání v oboru ošetřovatelská péče v pediatrii, intenzivní péči a neonatologii.
Byl to člověk pevných morálních hodnot, čestný a někdy až bolestně upřímný a přísný. Uměl se ale i zasmát a být lidský. Naučil nás, že pediatrii nelze nemilovat a že péče o děti je to největší a nejlepší poslání.
Všichni na něj budeme vždy s úctou a vděkem vzpomínat jako na našeho primáře, mentora, učitele a přítele.
Čest jeho památce.