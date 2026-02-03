Lednové mrazy se blížily historickému extrému, pro energetiky a těžaře je mráz komlpikací

Mrazy letošního ledna považují meterologové za mimořádné. Takové už republiku nesevřely řadu let. Mrazy a také nebývalé množství sněhu, který tentokrát zůstal ležet i v ulicích měst, někoho těší, pro jiné jsou komplikací. Letošní zimu si užívají především lyžaři a děti, hůř jsou na tom řidiči a lidé, kteří v mrazech musí pracovat venku. Pro energetiky a těžaře je mráz komplikací. V hnědouhelných lomech na Mostecku zamrzá zem, uhlí přimrzá ve vagonech. A elektrárny jedou na plný výkon.
Mrazivá zima si žádá více energie, elektrárny a teplárny proto jedou na plné obrátky. „Naše elektrárny v zimních měsících jedou na svůj maximální výkon. Vyšší mrazy z posledních dnů proto výrobu nijak neovlivní. V tomto období nejsou tolik náročné mrazivé dny, jako spíše dny bez slunečního svitu a bezvětří, kdy obnovitelné zdroje energii nevyrábí, ale spotřeba je vzhledem k počasí vyšší, než v jiných ročních období,“ uvedla mluvčí skupiny Sev.en Česká energie Eva Maříková.
Uhlí, které z Mostu do Počerad míří ve vlacích, v mrazech přimrzá k vagonům a je třeba je před vykládkou odmrazit. Na to mají energetici speciální tunel. Počeradský rozmrazovací tunel se v mrazivých dnech vyhřívá teplovzdušným ohřevem na 70 ºC, a to pomocí redukované páry o teplotě 250 ºC. Zařízení je postavené z montovaného železobetonu, je dlouhé 170 metrů a vejde se do něj jedna vlaková souprava. Promrzlé vagony plně naložené uhlím se zavřené v tunelu ohřívají až dvanáct hodin, než je možné je vyložit a naplnit dovezeným uhlím zásobníky pro uhelné elektrárenské kotle. „Rozmrazovací tunel máme v pohotovosti už od zahájení zimní sezóny Bez rozmrazovacího tunelu by se uhlí z vagonů dostávalo jen velmi složitě,“ uvedla Eva Maříková.
Kromě rozmrazovacího tunelu patří do souboru opatření pro zimní provoz elektrárny také například otop kabelů a potrubních rozvodů. V samotných lomech je mráz sice komplikací pro horníky, ale zkrášluje lom na maximum. Kouzlí tu ledopády, zamrzá hladina napouštěného jezera a celý lom zůstává pokrytý sněhem.