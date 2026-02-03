ORLEN nabízí prémiovou zimní Vervu Diesel za cenu aditivované Efecty Diesel

Silné mrazy mohou způsobit problémy s provozem vozidel. ORLEN, největší síť čerpacích stanic v České republice, nabízí motoristům řešení v podobě zimní motorové nafty v mimořádné kvalitě, která minimalizuje riziko ucpání palivového systému a umožňuje spolehlivý start i v extrémních podmínkách. Během února nabídne na bezmála 420 stanicích Vervu Diesel za cenu Efecty Diesel.
Zimní paliva podle normy ČSN EN 590 jsou v síti ORLEN k dispozici standardně od 1. prosince do 28. února, letos je doplňuje i zvýhodnění pro prémiovou naftu. Řidiči mohou v síti ORLEN volit mezi aditivovanou Efecta Diesel s čisticími účinky a prémiovou Verva Diesel, která má vedle péče o palivovou soustavu posílené i výkonnostní parametry včetně nízkoteplotních vlastností.
„Silné mrazy mohou způsobit problémy s provozem vozidel, zejména pokud řidiči používají přechodová paliva. Naše zimní nafta eliminuje riziko gelovatění a zajišťuje spolehlivý start i při teplotách hluboko pod nulou,“ říká Rostislav Moravec, ředitel sítě čerpacích stanic ORLEN a dodává: „Verva Diesel je dlouhodobě považována za jedno z nejlepších prémiových paliv na trhu a během února ji mohou zákazníci každé úterý natankovat za cenu paliva Efecta Diesel. Při platbě naší Tankartou Easy získají navíc slevu až 1 Kč na litr.“
Prémiová nafta Verva Diesel je ideální volbou pro ty, kteří chtějí pro svůj vůz maximální výkon a jistotu i při teplotách hluboko pod nulou. Díky cetanovému číslu až 60 jednotek zajišťuje lepší studené starty, hladší chod motoru a má pozitivní vliv na spotřebu paliva. Klíčovým parametrem zimního období je filtrovatelnost – Verva Diesel dosahuje hodnoty alespoň −26 °C, což výrazně překračuje požadavek normy ČSN EN 590 (−20 °C). Palivo obsahuje speciální aditiva, která udržují krystalky parafinů malé a zabraňují jejich usazování u dna nádrže. Verva Diesel je dostupná na bezmála 420 čerpacích stanicích ORLEN.
ORLEN nabízí více než rok také HVO100 Diesel, 100% obnovitelné palivo z hydrogenovaných rostlinných olejů a odpadních tuků. HVO100 snižuje emise CO2 až o 90 % oproti fosilní naftě, splňuje normu ČSN EN 15940 a je plně kompatibilní s moderními dieselovými motory. Díky cetanovému číslu přes 70 jednotek poskytuje vynikající studené starty, hladký chod motoru a špičkový výkon i v extrémních mrazech (filtrovatelnost až −40 °C). Palivo je dostupné na vybraných stanicích ORLEN, které se nacházejí na klíčových tranzitních tazích napříč Českou republikou, a jeho nabídka se bude v roce 2026 dále rozšiřovat.
ORLEN tak nabízí motoristům jistotu spolehlivého provozu i v nejchladnějších dnech a zároveň možnost volby ekologického řešení bez kompromisů v kvalitě.