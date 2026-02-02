Pro Repre se bude hledat nová podoba jména

Město začalo řešit novou vizuální identitu Repre včetně názvu.
Součástí identity je i název nově zrekonstruovaného objektu. Most deklaruje, že chce moderní, přehlednou a jednotnou prezentaci. Spolupracovat bude s Lukášem Matoušem, jedním z autorů vizuální identity města Mostu a snahou je, aby na sebe oba vizuály přirozeně navazovaly. „Řešitelský tým bude zpracovávat kompletní vizuální identitu, včetně zázemí. V objektu bude knihovna, planetárium, restaurace a společenský sál a snahou je, aby vše mělo jednotný koncept, který má hlavu a patu. A součástí toho je i název, zpracovatelé ale mohou pracovat i názvem Repre, tuto značku město vlastní. Předpokládám, že zhruba v polovině roku bychom mohli novou vizuální identitu představit veřejnosti,“ sdělil primátor.
Podle primátora si veřejnost mohla všimnout, že práce na staveništi probíhají intenzivněji, než před nedávnem. „Práce na Rekonstrukci Repre se zintenzivnily, byl tu na návštěvě generální ředitel firmy, která práce zajišťuje a měli jme možnost řešit i některé výtky ze strany města. Na straně zhotovitele došlo i některým personálním změnám a je třeba říci, že se vzájemná komunikace zlepšila,“ uvedl primátor. Podle jeho slov nadále platí, že by do konce letošního roku měla být zásadní část prací hotová a na začátku roku už by se mělo vše dokončovat tak, aby objekt mohl být v první polovině roku 2027 zprovozněn. „Plesová sezona 2027 už by měla probíhat v nově zrekonstruovaném Repre,“ dodal Marek Hrvol s tím, že město počítá s tím, že se zde uskuteční Ples města Mostu naplánovaný na 18. ledna 2028.