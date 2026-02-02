Městská správa sociálních služeb Most bude testovat chytré pomůcky, vzniká zde Centrum asistivních technologií

Městská správa sociálních služeb v Mostě bude spolupracovat s organizací Dohled na dosah na vzniku Centra asistivních technologií. Půjde o otevřené, ukázkové a aplikační pracoviště, které propojí moderní technologie s každodenní realitou sociálních a zdravotních služeb. Centrum vznikne v objektu MSSS v tak zvané Astře a stane se místem, kde technologie budou zkoušet v praxi odborníci, pečující i samotní uživatelé služeb.
Centrum asistivních technologií bude otevřeno pracovníkům sociálních a zdravotních služeb, neformálně pečujícím osobám, studentům a vzdělávacím institucím, odborné i laické veřejnosti. „Nechceme mluvit o budoucnosti péče – chceme ji v Mostě rovnou žít. Je dalším krokem, aby byla péče udržitelná, kvalitní, bezpečná, důstojná – a především lidská. Centrum bude fungovat jako živá laboratoř dobré praxe. Nabídne prezentaci, testování a ověřování chytrých pomůcek, monitorovacích a komunikačních systémů, prvků telemedicíny a dalších inovativních řešení, která podporují soběstačnost, bezpečí a klid klientů i jejich pečujících,“ vysvětluje předseda organizace Dohled na dosah Viktor Kubát a dodává: „Jedná se o propojení technologií s reálným životem – s terénní péčí, pobytovými službami i domácím prostředím. Technologie uvolní ruce i čas pro to nejdůležitější: vztah, pozornost a blízkost.“
Podle ředitele MSSS Most Luboše Trojny Centrum představuje konkrétní krok, nikoliv plán do šuplíku. „Součástí budou také workshopy, školení, sdílení zkušeností a rozvojové projekty, které podpoří inovace a spolupráci napříč obory. Chceme, abychom byli jako organizace místem, kde se dobré nápady nejen rodí, ale také skutečně fungují – a zlepšují každodenní život,“ říká Luboš Trojna.
Asistivní technologie jsou chytré pomůcky a systémy, které lidem pomáhají žít bezpečněji a samostatněji – zejména seniorům, osobám se zdravotním znevýhodněním nebo lidem v období oslabení. Patří sem například tísňová tlačítka a náramky, senzory pádu, detektory kouře a plynu, připomínky léků, komunikační zařízení, monitorovací prvky, ale i vybrané prvky telemedicíny.