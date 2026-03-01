Mostecký zimní stadion zažil silný moment

Silný moment přineslo sobotní domácí utkání MOSTECKÝCH LVŮ. Přímo na ledě předal hokejový klub finanční dar ve výši 15 tisíc korun Petrovi Charouzkovi z Bečova.
S iniciativou přišel hráč A týmu Daniel Šoustek. Připojili se k němu i ostatní hráči A týmu a jednatel klubu Vladimír Kubík. Společně tak podpořili mladého fanouška, který patří mezi pravidelné návštěvníky domácích zápasů.
Petr prodělal v jednom roce života dětskou obrnu, která zásadně ovlivnila jeho pohyb i další vývoj. Přesto na stadionu nikdy nechybí. Hokej je pro něj radostí, motivací i místem, kde se cítí být součástí týmu.
Finanční příspěvek pomůže s pořízením nového elektrického vozíku. Ten stávající už dosloužil a nejsou na něj dostupné náhradní díly. Nový vozík mu umožní větší samostatnost a usnadní každodenní život. Veřejná sbírka na podporu Petra nadále pokračuje na platformě Donio https://donio.cz/hokejove-srdce-pro-petra
Most znovu ukázal, že umí nejen fandit, ale i pomáhat. A když je potřeba, drží při sobě.