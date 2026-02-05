MOSTEČTÍ LVI míří 7. února na Utkání Hvězd, největší akci druhé ligy

V sobotu 7. února se v Novém Jičíně koná třetí ročník druholigového Utkání Hvězd. Mezi nominovanými nebudou chybět ani zástupci mosteckého hokejového klubu MOSTEČTÍ LVI klubu Filip Helt, Vít Seemann a vedoucí týmu Daniel Šoustek.
Nejlepší hráči všech týmů se sjedou na novojičínský led, kde budou v exhibičním utkání bojovat za výběr své skupiny a o přestávkách předvedou své umění v dovednostních disciplínách. Fanoušci se kromě skvělého hokeje mohou těšit na bohatý doprovodný program. Vše vypukne od 16 hodin..
Vstupné 50 korun zahrnuje slosovatelný bulletin, pivo nebo Pepsi zdarma a jeden z vylosovaných majitelů si odnese mobilní telefon IPhone.