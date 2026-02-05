Městská policie Most nabízí novým strážníkům NÁBOROVNÉ AŽ 150 TISÍC!

Městská policie Most vyhlašuje výběrové řízení na pět nových strážníků. Ti by měli nastoupit už v průběhu jara. Mají být posilou před letní sezonou, která bývá z hlediska bezpečnosti a veřejného pořádku nejnáročnější.
V posledních letech městská policie výrazně zatraktivnila podmínky pro nové uchazeče. „Strážníkům můžeme nabídnout odpovídající finanční ohodnocení reflektující náročnost a odpovědnost výkonu služby. Součástí nabídky pro nové strážníky je rozsáhlý systém zaměstnaneckých benefitů, který doplňuje stabilní příjem a jistotu zaměstnání,“ uvedl ředitel městské policie Jaroslav Hrvol.
Strážníci mohou počítat s náborovým příspěvkem 150 tis. Kč pro strážníky s platným osvědčením a rozšířeným zbrojním oprávněním nebo 100 tis. Kč pro strážníky-čekatele. Mohou čerpat pět týdnů dovolené a čtyři dny zdravotního volna, dostanou stravenky, příspěvek na volnočasové aktivity a na penzijní připojištění a mohou využívat posilovnu. Také mohou počítat s mimořádnými odměnami vyplácenými dvakrát ročně. „Zkušenosti z předloňské náborové kampaně potvrdily, že zájem o práci u Městské policie Most oproti minulým rokům vzrostl. Přihlásilo se více uchazečů, než bylo možné přijmout, a personalisté si mohli vybírat ty nejlepší. Uchazeči nám potvrdili, že je právě k naší městské policii nepřilákaly jen peníze, ale také moderní technické vybavení, kvalitní výstroj a výzbroj a dobrá pověst Městské policie Most. Právě proto jdeme stejnou cestou i nyní a chceme, aby se o náboru dozvědělo co nejvíce lidí,“ vysvětluje ředitel a dodává: „Noví strážníci se postupně seznamují s různými oblastmi práce u městské policie a mají možnost profesního růstu. Pokud hledáte práci, na kterou můžete být hrdí, chcete být součástí profesionálního týmu, pomáhat zvyšovat bezpečnost ve městě Most a také jeho občanům, je Městská policie Most tou správnou volbou. Těším se na vás,“ dodává Jaroslav Hrvol.
Městská policie Most nyní zaměstnává 94 strážníků a nabízí široké spektrum pracovních pozic. Základ tvoří strážníci ve výkonu služby, kteří jsou v ulicích města po celou směnu – jako pěší hlídky nebo motohlídky. Nejde tedy jen o výjezdy na oznámení, ale o aktivní každodenní dohled nad pořádkem a bezpečností ve městě. Dále zde pracují operační pracovníci, operátoři kamerového systému, preventisté nebo členové dopravního družstva zaměřeného na problematiku dopravy ve městě. Přijímací proces zahrnuje fyzické prověrky, psychotesty, odborné školení a následné zkoušky k získání osvědčení strážníka a rozšířeného zbrojního oprávnění.