V Mostě začíná 6. února přehlídka amatérských divadel NaNečisto

ZUŠ F.L. Gassmanna bude opět hostit divadelní festival NaNečisto. Letošní přehlídka se uskuteční ve dnech 6. – 8. února.
Divadelní festival NaNečisto je nesoutěžní a nepostupová přehlídka amatérského divadla, která nabízí prostor divadelním souborům, začínajícím i zkušeným amatérským divadelníkům zahrát si před skutečným publikem v předstihu, získat zpětnou vazbu a zkušenost před tím, než vystoupí na jiných soutěžních přehlídkách.
Přehlídky se účastní převážně amatérské soubory z různých regionů ČR. Po představení probíhají diskuze, kde publikum i lektoři sdílejí své postřehy a názory. Festival často doplňují odborné semináře, koncerty, výstavy a setkání.