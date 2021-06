Mostečtí zastupitelé se sešli naposledy před prázdninami, „atmosféra byla téměř láskyplná“, žertoval náměstek

Ve velké jednací sini mosteckého magistrátu se úderem jedné hodiny sešli tento čtvrtek 24. června mostečtí zastupitelé.

Piráti a Zelení navrhli stáhnout z programu projednání materiálu zadání změny územního plánu zkráceným postupem. Navrhujeme projednat tento bod na září. Návrh nebyl přijat.

Námitku proti prodeji některých městských pozemků soukromníkům vznesl Jan Hrubeš (Piráti a Zelení). Jednalo se podle něj konkrétně o nákup pozemku, kde chtějí investoři postavit až 10 garáží. „Myslíme si, že garáží je zde dost a že by tento pozemek měl zůstat města,“ argumentoval. V případě dalšího pozemku se jedná koupi pozemku vedle garážového komplexu s odůvodněním investorů, že se chtějí starat o zeleň. Ve třetím případě se jedná o velký zalesněný pozemek nedaleko Slovanské ulice. „Myslím si, že tak velká zalesněná plocha by se neměla prodávat a měla by zůstat městu,“ zdůvodňoval Jan Hrubeš. Jeho protinávrh zastupitelé neschválili.

Zatupitelé schválili finanční dotaci 35 500 Kč pro Dobrovolnické centrum Diakonie Most a 50 000 Kč pro Junák na uhrazení energií a služeb Skautkého domu.

Zatupitelé rozhodli, že finanční dar padesát tisíc korun od RPA Orlen Unipetrol získá Fotbalový klub Baník Most Souš.

Zastupitelé jednomyslně schválili navýšení platů také pro zaměstnance litvínovského dopravního podniku. Zaměstnanci mosteckého dopravního podniku už navýšené mzdy mají. Dopravní podnik má v současné době 400 zaměstnanců.

Zastupitelé řešili pojmenování ulic v nové lokalitě pro výstavbu rodinných domků ve Vtelně, poblíž vodní nádrže Bettynka. Shodli se, že se budou jmenovat Břehová, U Bettynky, V Rákosí a V Lukách.

Zastupitel Luděk Prošek (Piráti a Zelení) se pozastavil nad některými body v návrhu první změny Územního plánu města Mostu. „Měli bychom dát jasný signál, že nechceme ve Vtelně rozšiřovat ornou půdu. Dále na Střimické výsypce měla být fabrika, což nevyšlo a teď by tam měla být nově fotovoltaika, což bychom teď měli šanci zarazit. U další změny žadatele společnosti Stadion Most přijdeme o kus fotbalového stadionu, protože kus území má sloužit pro občanskou vybavenost. To znamená, že zde můžou vyrůst třeba obchody. Poslední sporný bod je požadavek stavební firmy Metal Quattro z Vysoké Pece na výstavbu autosalonu ve Vtelně.“ Zastupitel a hejtman Ústeckého kraje navrh sporné body z územního plánu neschválit. Předsedové zastupitelských klubů se po krátké poradě v předsálí zasedací místnosti nakonec dohodli, že budou o nezařazení zmíněných sporných bodů do návrhu první změny územního plánu hlasovat jednotlivě. Zastupitelé nakonec hlasovali tak, že do návrhu změny územního plánu se nakonec nezařadí pouze požadavek na rozšíření orné půdy ve Vtelně.

Hlasováním prošel složitý Strategický dokument rozvoje města Mostu pro roky 2021 až 2026.

Tentokrát na veřejné zasedání zastupitelstva města nepřišel diskutovat žádný z Mostečanů.

Zastupitelka Jaroslava Puntová (ANO) poukázala na zhoršující se situaci v lokatitě bloků 100. „Já to vnímám, je to stejný problém jako každý rok. Posílili jsme sem dohled a výjezdy strážníků, víc bohužel dělat nemůžeme,“ odpověděl primátor Mostu Jan Paparega.

Alexandr Agh (ANO) se ptal na křižovatku Bělehradská a U stadionu. „Je to křižovatka, kde je nejvíce dopravních nehod a je komplikovaná. Šlo by, aby se zde situace řešila? „ dotazoval se zastupitel. Dále poukázal na chybějící značení přednosti v jízdě na některých komunikací. Primátor slíbil, že dopravní komise vytipuje kolizní body ve městě a bude se jimi zabývat.

Náměstek Marek Hrvol (ProMost) požádal o zodpovězení dotazu, zda se má Střední průmyslová škola stěhovat ze stávajících prostor do Velebudic. Jan Schiller (ANO) sdělil, že tuto informaci pouze zaslech a oficiálně ji prověří.

Zastupitelka Alena Dernerová (nezařazená) se zajímala o rekonstrukci Repre a na špatný stav veřejného osvětlení v některých částech města. „Příští rok bude přebírat od správcovské firmy Siemens osvětlení město Most. Jaké má město s osvětlením plány?,“ dotazovala se. „Plán je takový, abychom podmínky nově nastavili efektivněji a ve prospěch města Mostu. Tuto záležitost budeme samozřejmě řešit,“ uvedl primátor. Pokud se týká rekonstrukce rekonstrukce Repre, vítěz veřejné zakázky by měl být znám na podzim.

Na závěr zasedání zastupitelstva pozval náměstek Marek Hrvol zastupitele i zastupitelky na sobotní zápas FK Baník Most Souš s Chemnitzer FC. „Tento zápas je současně i výkopem budoucí spolupráce mezi oběma kluby,“ dodal náměstek. Poděkoval za příjemnou atmosféru jednání, která: „dnes byla téměř láskyplná,“ uzavřel.