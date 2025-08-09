Na dálnici D7 se začíná stavět nová odpočívka Smolnice

ŘSD vybuduje novou odpočívku na dálnici D7 v Ústeckém kraji. V současné době bylo předáno staveniště ke stavbě této oboustranné odpočívky. Odpočívka vznikne na dálničním úseku u Chlumčan, který je v provozu od loňského roku. Zprovoznit ji ŘSD plánuje v příštím roce. Vybudováním odpočívky se zvýší možnost bezpečného odstavení vozidla na parkovací ploše.

 „Oboustranná odpočívka Smolnice nabídne 28 míst pro kamiony a 52 pro osobní automobily, zároveň i mobiliář včetně zastřešených posezení. A pro nejmenší tu bude dětské hřiště a odpočinková zóna,“ uvedl mluvčí Jan Rýdl.

 Pro zlepšení využití kapacity stání bude odpočívka vybavena systémem pro sledování obsazenosti. V rámci toho bude na odpočívce zřízen i kamerový dohled, který bude také sloužit ke kontrole provádění úklidu.

 Zhotovitelem je společnost Vodohospodářské stavby s.r.o. za vysoutěženou cenu 118,498 mil. Kč bez DPH.

