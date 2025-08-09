Vrcholem sezony na autodromu budou tradičně trucky

Druhým vrcholem sezóny bude už tradiční mistrovství Evropy okruhových tahačů Czech Truck Prix, které se pojede v obvyklém termínu posledního srpnového víkendu. Souběžně s trucky se fanoušci mohou opět těšit i na NASCAR Euro Series – s dvojnásobným českým šampionem kategorie Euro NASCAR 2, Martinem Doubkem. Závodní víkend zpestří atraktivní automobilové závody historických vozů v duchu ryzího motorsportu: Triumph Competition & British GT a Super Sixties.
HIGHLIGHTY 2025
Další dvě nové série – Triumph Competition & British GT a Super Sixties
Rozeběhni Most – na dráhu bez motoru
Spanilá jízda závodních vozů do centra města Most
Safety Junior – simulátorové závody pro fanoušky 29.–31. 8. 2025
Atrakce pro děti zdarma
HARMONOGRAM
Detailní časový rozvrh na závodní dráze bude zveřejněn přibližně tři týdny před akcí. Jak v sobotu, tak i v neděli se pojedou vždy dva závody NASCAR a dva závody Mistrovství Evropy kamionů, včetně doprovodných sérií závodů historických automobilů.
Goodyear FIA European Truck Racing Championship:
- Mistrovství Evropy závodních tahačů
- celkem 4 závody za víkend (2 v sobotu, 2 v neděli)
- druhý závod dne vždy s otočeným startovním roštem
Martin Macík poprvé na Czech Truck Prix 2025!
Na letošním ročníku Czech Truck Prix čeká fanoušky skutečná pecka – na grid se postaví i Martin Macík, dvojnásobný vítěz Dakaru a jeden z favoritů českých fanoušků! Pod heslem #DyckyDakar přiveze do Mostu porci adrenalinu navíc a slibuje podívanou, která se nebude opakovat.
Chceš být u toho, až Martin vyrazí do soubojů tělo na tělo? Přijď mu fandit! Připravena je speciální edice vstupenek, které tě vtáhnou přímo do centra dění – a navíc ti přinesou i exkluzivní zážitky a dárky.
- MM FAN PASS – Vstupenka na Czech Truck Prix (1499 Kč)
- MM VIP PASS – Vstupenka na Czech Truck Prix (6990 Kč)
Rozběhni Autodrom !
Běh po závodní dráze během Czech Truck Prix & NASCAR 2025
Přijď si zaběhat tam, kde obvykle burácí motory!
Zažij jedinečný běžecký zážitek přímo na závodní dráze před Czech Truck Prix & NASCAR. Proběhni se po mosteckém okruhu a užij si podvečerní atmosféru.
Kdy: Pátek 29. srpna v 18:00 Vstup a parkování zdarma
Bližší organizační informace naleznete na www.autodrom-most.cz
SAFETY JUNIOR – SIMULÁTOROVÉ ZÁVODY PRO FANOUŠKY
Co vás čeká? Zastavte se v naší Autogalerii a zažijte motorsport na vlastní kůži – zcela zdarma. V rámci projektu Safety Junior jsme připravili profesionální závodní simulátory s naším mosteckým okruhem a speciálními truckovými i NASCAR vozy. Dopoledne si zatrénujete a kvalifikujte se, odpoledne už půjde o vítězství v ostrém závodě. Bonus: dvě hvězdy evropského šampionátu tahačů (ETRC) dorazí na exhibiční jízdu. Jejich nejpomalejší kolo se stane „targetovým“ časem – kdo ho překoná, odnese si tematický dárek.
Truck Fest 2025
The Most Truck Festival je součástí programu prestižního podniku evropského šampionátu okruhových tahačů (FIA ETRC) Czech Truck Prix. Akce určená zejména pro všechny truckery, spediční a dopravní společnosti. Zaplacení registračního poplatku opravňuje vstup pro dvě osoby a jeden tahač v termínu závodů Czech Truck Prix, včetně účasti na spanilé jízdě po závodním okruhu v sobotu odpoledne. Registraci na Truck Fest naleznete na autodrom-most.cz
Doprovodný program
Během celého víkendu bude připraven bohatý program pro všechny návštěvníky zdarma v rámci ceny vstupného:
- Dětské atrakce a soutěže
- Velkoplošná obrazovka
- Jízdy v závodních speciálech
- Jízda na offroadu
- Výstavní partnerské stánky
V programu nebudou chybět ani autogramiády jezdců NASCAR a závodních tahačů, soutěže a výstavy ve FanVillage a GRID WALK NASCAR a GRID WALK TRUCK pro všechny diváky.
Spanilá jízda
Ve čtvrtek 28. srpna se uskuteční oblíbená spanilá jízda závodních vozů městem, se zastávkou na parkovišti Za poštou (Gassmanna). V 18:00 se zde jezdci setkají s fanoušky, pro které budou připraveny autogramiády a soutěže o zajímavé ceny. Na místě bude také možné zakoupit zvýhodněné vstupenky.
Parkovné
Parkování bude možné v areálu Autodromu na diváckém svahu, které bude v prodeji na místě v den konání akce. Pro ročník 2025 připravili pořadatelé nový systém výběru parkovného ke zrychlení parkování.