Získá Oldřichův dub z Peruce titul Strom roku 2025? Hlasovat můžete do října

Nadace Partnerství zahájila hlasování v dalším ročníku oblíbené ankety Strom roku. Z Ústeckého kraje do hlasování postupuje Oldřichův dub z Peruce.
Občané mohou odevzdat své hlasy online na www.stromroku.cz, a to až do 5. října 23:59 hodin. Podpořit lze svůj oblíbený strom jedním hlasem z jedné e-mailové adresy.
V posledním hlasovacím týdnu (od 29. září do 5. října) proběhne „tajné superfinále“, ve kterém budou moci hlasující podpořit pouze 5 nejlepších stromů z předchozích týdnů. Vítěz bude slavnostně vyhlášen na Den stromů 20. října 2025, tradičně na brněnské Hvězdárně a planetáriu.
Svědek historie: Příběh Oldřichova dubu
V dávných dobách jel kníže Oldřich ve zdejších lesích na koni a zahlédl u potůčku pod dubem sličnou dívku selského původu Boženu, která tady prala prádlo. Na první pohled se do ní zamiloval a vzal si ji za ženu. Božena se tak stala kněžnou. Oldřichův dub je odolný, překonal dva požáry, a tak může dál dohlížet na děti z místní lesní školky.
Oldřichův dub je jedním z nejstarších stromů v Česku, podle pověsti je starý 1000 let. Dub je památným stromem a je státem chráněný. V letech 1993 a 1995 překonal dva požáry. Pobývat v jeho blízkosti, posadit se u potůčku na lavičku, vnímat krásu stromu a atmosféru místa za každého ročního období, je nádherné a pro duši snad i léčivé. Když si člověk představí, co vše se pod jeho větvemi událo, kolik lidí tudy podle potoka kolem dubu prošlo, nestačí, než žasnout.