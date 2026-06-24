Okresní hospodářská komora Most ocenila nejlepší absolventy středních škol

Okresní hospodářská komora Most již po čtyřiadvacáté ocenila odborné znalosti a dovednosti absolventů středních škol svých členských organizací udělením Dobrého listu komory. Prestižní ocenění převzali absolventi, kteří úspěšně ukončili středoškolské vzdělání maturitní zkouškou.
Letos si Dobrý list komory v obřadní síni Magistrátu města Mostu převzalo z rukou předsedy OHK Most Rudolfa Junga 19 absolventů středních škol z Mostecka. OHK Most společně se střední školou, která absolventa na ocenění navrhuje, garantuje prostřednictvím Dobrého listu komory jeho odborné znalosti a dovednosti. Zároveň je připravena tyto absolventy při jejich vstupu na trh práce doporučit potenciálním zaměstnavatelům.
K oceněným se s gratulací připojili Jan Kapoun, vedoucí oddělení organizace školství a projektů ve vzdělávání Krajského úřadu Ústeckého kraje, Václav Zahradníček, náměstek primátora statutárního města Mostu, starostka města Litvínova Kamila Bláhová, Josef Švec, jednatel odborné sekce vzdělávání OHK Most, a další hosté. Záštitu nad slavnostním aktem převzali hejtman Ústeckého kraje Richard Brabec a prezident Hospodářské komory České republiky Zdeněk Zajíček. Generálním partnerem akce byla společnost POSMAYSPOL kterou zastupovala Jana Mayerová.
Mezi partnery akce patřily společnost ORLEN Unipetrol RPA, generální partner OHK Most pro rok 2026, zastoupená regionálním koordinátorem Public Affairs Vojtěchem Lamblem, dále město Most a Úřad práce ČR – kontaktní pracoviště Most, za který se akce zúčastnila ředitelka Veronika Kubalová. Slavnostní atmosféru podpořil kulturní program v podobě vystoupení pěveckého sboru SMoG z Podkrušnohorského gymnázia Most pod vedením sbormistryně Dany Řepové.
|
Jméno a příjmení
|
Škola
|
Obor
|
Hynek Pomahač
|
Podkrušnohorské gymnázium, Most
|
Gymnázium
|
Miroslav Jirásko
|
Podkrušnohorské gymnázium, Most
|
Gymnázium
|
Valerie Kopecká
|
Podkrušnohorské gymnázium, Most
|
Gymnázium se sportovní přípravou
|
David Rejzek
|
Soukromá střední škola pro marketing a ekonomiku podnikání, s.r.o. Most
|
Obchodní akademie
|
Anděla Vojcíková
|
Střední odborná škola pro ochranu a obnovu životního prostředí – Schola Humanitas, Litvínov
|
Ekologie a životní prostředí
|
Johana Slachová
|
Střední odborná škola pro ochranu a obnovu životního prostředí – Schola Humanitas, Litvínov
|
Ekologie a životní prostředí
|
Michala Vorlíková
|
Střední odborná škola pro ochranu a obnovu životního prostředí – Schola Humanitas, Litvínov
|
Ekologie a životní prostředí
|
Anna Rolová
|
Vyšší odborná škola ekonomická,
sociální a zdravotnická, Obchodní akademie, Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola, Most
|
Obchodní akademie
|
Denisa Perglová
|
Vyšší odborná škola ekonomická,
sociální a zdravotnická, Obchodní akademie, Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola, Most
|
Předškolní a mimoškolní pedagogika
|
Petra Wepsová
|
Vyšší odborná škola ekonomická,
sociální a zdravotnická, Obchodní akademie, Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola, Most
|
Zdravotnické lyceum
|
Thao Nguyen Nguyen
|
Vyšší odborná škola ekonomická,
sociální a zdravotnická, Obchodní akademie, Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola, Most
|
Masér ve zdravotnictví
|
Michal Roubínek
|
Střední průmyslová škola a Střední odborná škola gastronomie a služeb, Most
|
Gastronomie, ŠVP: Management v gastronomii
|
Miroslav Hesoun
|
Střední průmyslová škola a Střední odborná škola gastronomie a služeb, Most
|
Strojírenství
|
Nikola Slavíková
|
Střední průmyslová škola a Střední odborná škola gastronomie a služeb, Most
|
Kosmetické služby
|
Jakub Fivebr
|
Střední škola EDUCHEM, a.s.
|
Mechanik elektrotechnik
|
Jméno a příjmení
|
Škola
|
Obor
|
Kateřina Čačková
|
Střední škola EDUCHEM, a.s.
|
Aplikovaná chemie
|
Stanislav Škudrna
|
Střední škola EDUCHEM, a.s.
|
Informační technologie
|
Jakub Šlechta
|
Střední škola technická, Most, příspěvková organizace
|
Bezpečnostně právní činnost
|
Jan Tlapák
|
Střední škola diplomacie a veřejné správy s. r. o.
|
Veřejnosprávní činnost