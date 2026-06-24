Okresní hospodářská komora Most ocenila nejlepší absolventy středních škol

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redakce HL
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SMOGOkresní hospodářská komora Most již po čtyřiadvacáté ocenila odborné znalosti a dovednosti absolventů středních škol svých členských organizací udělením Dobrého listu komory. Prestižní ocenění převzali absolventi, kteří úspěšně ukončili středoškolské vzdělání maturitní zkouškou.

Letos si Dobrý list komory v obřadní síni Magistrátu města Mostu převzalo z rukou předsedy OHK Most Rudolfa Junga 19 absolventů středních škol z Mostecka. OHK Most společně se střední školou, která absolventa na ocenění navrhuje, garantuje prostřednictvím Dobrého listu komory jeho odborné znalosti a dovednosti. Zároveň je připravena tyto absolventy při jejich vstupu na trh práce doporučit potenciálním zaměstnavatelům.

K oceněným se s gratulací připojili Jan Kapoun, vedoucí oddělení organizace školství a projektů ve vzdělávání Krajského úřadu Ústeckého kraje, Václav Zahradníček, náměstek primátora statutárního města Mostu, starostka města Litvínova Kamila Bláhová, Josef Švec, jednatel odborné sekce vzdělávání OHK Most, a další hosté. Záštitu nad slavnostním aktem převzali hejtman Ústeckého kraje Richard Brabec a prezident Hospodářské komory České republiky Zdeněk Zajíček. Generálním partnerem akce byla společnost POSMAYSPOL  kterou zastupovala Jana Mayerová.

Mezi partnery akce patřily společnost ORLEN Unipetrol RPA, generální partner OHK Most pro rok 2026, zastoupená regionálním koordinátorem Public Affairs  Vojtěchem Lamblem, dále město Most a Úřad práce ČR – kontaktní pracoviště Most, za který se akce zúčastnila ředitelka Veronika Kubalová. Slavnostní atmosféru podpořil kulturní program v podobě vystoupení pěveckého sboru SMoG z Podkrušnohorského gymnázia Most pod vedením sbormistryně Dany Řepové.

Jméno a příjmení

Škola

Obor

Hynek Pomahač

Podkrušnohorské gymnázium, Most

Gymnázium

Miroslav Jirásko

Podkrušnohorské gymnázium, Most

Gymnázium

Valerie Kopecká

Podkrušnohorské gymnázium, Most

Gymnázium se sportovní přípravou

David Rejzek

Soukromá střední škola pro marketing a ekonomiku podnikání, s.r.o. Most

Obchodní akademie

Anděla Vojcíková

Střední odborná škola pro ochranu a obnovu životního prostředí – Schola Humanitas, Litvínov

Ekologie a životní prostředí

Johana Slachová

Střední odborná škola pro ochranu a obnovu životního prostředí – Schola Humanitas, Litvínov

Ekologie a životní prostředí

Michala Vorlíková

Střední odborná škola pro ochranu a obnovu životního prostředí – Schola Humanitas, Litvínov

Ekologie a životní prostředí

Anna Rolová

Vyšší odborná škola ekonomická,

sociální a zdravotnická, Obchodní akademie, Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola, Most

Obchodní akademie

Denisa Perglová

Vyšší odborná škola ekonomická,

sociální a zdravotnická, Obchodní akademie, Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola, Most

Předškolní a mimoškolní pedagogika

Petra Wepsová

Vyšší odborná škola ekonomická,

sociální a zdravotnická, Obchodní akademie, Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola, Most

Zdravotnické lyceum

Thao Nguyen Nguyen

Vyšší odborná škola ekonomická,

sociální a zdravotnická, Obchodní akademie, Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola, Most

Masér ve zdravotnictví

Michal Roubínek

Střední průmyslová škola a Střední odborná škola gastronomie a služeb, Most

Gastronomie, ŠVP: Management v gastronomii

Miroslav Hesoun

Střední průmyslová škola a Střední odborná škola gastronomie a služeb, Most

Strojírenství

Nikola Slavíková

Střední průmyslová škola a Střední odborná škola gastronomie a služeb, Most

Kosmetické služby

Jakub Fivebr

Střední škola EDUCHEM, a.s.

Mechanik elektrotechnik

Jméno a příjmení

Škola

Obor

Kateřina Čačková

Střední škola EDUCHEM, a.s.

Aplikovaná chemie

Stanislav Škudrna

Střední škola EDUCHEM, a.s.

Informační technologie

Jakub Šlechta

Střední škola technická, Most, příspěvková organizace

Bezpečnostně právní činnost

Jan Tlapák

Střední škola diplomacie a veřejné správy s. r. o.

Veřejnosprávní činnost

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