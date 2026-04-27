Na mosteckém Hipodromu se 2. května pojede první letošní klasický dostih

Prvním klasickým dostihem na Hipodromu Most tohoto roku je 2. května Jarní cena klisen.
Jedná se o nejvýznamnější dostih pro 3leté klisny v ČR s dotací 550 tis. Kč na distanci 1 600 metrů. Tento dostih je obdobou anglických One Thousand Guineas, francouzských Poule d’Essai des Pouliches nebo italského Premio Regina Elena. Československá historie dostihu sahá do poválečného období, konkrétně roku 1949.
Dále se můžete těšit na dalších 7 napínavých dostihů , včetně například 32. Memoriálu Vlastimila Smolíka, s kvalitním obsazením a také na oddělení Pony ligy.
Pro prvních 50 zamilovaných párů bude u vstupu připraveno sladké potěšení.
Areál se otevírá veřejnosti již v 11 hodin. První start dostihu je plánován na 13. hodinu a poslední pak v 16.45 hodin. Na návštěvníky čekají napínavé sázky, bohaté občerstvení a rodinná zábava na celé sobotní odpoledne. Pro návštěvníky zajištěná kyvadlová doprava ZDARMA.