Do Mostu přijede 9. května megashow Michaela Jacksona

Mezi několik míst ve střední Evropě, kam zavítá Megashow Iconic MJ věnovaná Michaelu Jacksonovi, je město Most, konkrétně Music aréna Nový Obzor. Show, která je naplánovaná na 9. května, cílí na fanoušky Michaela Jacksona všech generací.
Show Megashow Iconic MJ putuje po celém světě a do do České republiky přijíždí poprvé. Nejde o originální koncert Michaela Jacksona, který již bohužel není možný, ale o profesionální hudebně – taneční představení. Jeho tvůrci v něm vzdávají hold legendární kariéře Michaela Jacksona. Představení obsahuje jeho největší hity, má tanečníky, živou kapelu nebo playback, výraznou produkci i kostýmy. Hlavní interpret je MJ impersonátor – jeho zpěv, tanec i styl je co nejvěrnější originálu. „Megashow“ je pojatá ve velkém stylu.