Sen se stal realitou, dorost MOSTECKÝCH LVŮ zažil malé Nagano

Obrovský úspěch dosáhli dorostenci MOSTECKÝCH LVŮ, kteří po skvělé sezoně a vydařené kvalifikaci postoupili do CCM ligy staršího dorostu, tedy do druhé nejvyšší soutěže v Česku, kterou hraje 20 týmů v celé ČR.
Po vydařené sezóně a vítězství v krajské soutěži postoupili dorostenci do boje ve finálové čtyřčlenné skupině o postup do CCM ligy U18. V této skupině se utkali s celky HC Frýdek-Místek, HC Stadion Vrchlabí a Meteor Třemošná. Klíčovým momentem v boji postup byl poslední zápas, kde MOSTEČTÍ LVI na domácím ledě v posledních minutách rozhodli utkání proti celku Vrchlabí a zajistili se tak 2. místo v kvalifikační tabulce. Právě první dvě místa v tabulce zajistila postup mezi tu nejsilnější konkurenci, kterou dorostenci okusí již příští sezonu. Nastavená cesta byla pro hráče velmi náročná, ale společný cíl byl pro všechny jasný. Kabina již v průběhu sezony dokazovala, že týmovost, disciplína, bojovnost a soudržnost je nezbytnou součástí společné práce a úspěchu.
Tento postup není úspěchem pouze dorostenecké kategorie a skvělé vizitky práce s mládeží, ale celého mosteckého hokeje jako celku.
Jak se na celý úspěch dívá vedení mládeže?
„Pro náš klub a myslím, že i pro celý region nebo Ústecký kraj je postup obrovským úspěchem. Rád bych poděkoval určitě celému realizačnímu týmu dorostu a samozřejmě hráčům za to že věřili v cestu, kterou se v klubu snažíme nastavit ve všech kategoriích a za to, že v zápasech nic nevypustili a vyždímali ze sebe všechno na ledě,“ popisuje předseda mládeže Lukáš Bednařík.
„Speciální poděkování patří hlavně hlavnímu trenérovi Radimu Zbránkovi za skvěle nastavený tréninkový režim už od suché přípravy, který pokračoval na ledě. Hodně jsme spolu komunikovali ohledně hry a nasazení či bojovnosti v utkáních. Věděli jsme, že chceme hrát hokej založený na tvrdé práci a chceme se prezentovat útočným hokejem. Nakonec to přineslo úspěch,“ dodává předseda.
„Jsem rád, že se nám daří pracovat koncepčně, snažíme se posouvat i v jiných kategoriích, vytvářet stále lepší tréninkové možnosti, přivádět do klubu kvalitní trenéry, což se i daří, ale ne všechno jde úplně snadno a rychle. Někdy to chce čas. Rád bych poděkoval městu Most, že se všeobecně ve městě vytváří pro sport takové podmínky, o kterých se jiným klubům v jiných městech může jen zdát. Často diskutuji o podmínkách s manažery, jednateli, předsedy jiných klubů na seminářích nebo aktivech ČSLH nebo si případně jen voláme a diskutujeme co v hokeji a klubech zlepšit, takže ty podmínky v ostatních městech znám a opravdu můžu říct, že nejsou tak skvělé jako u nás ve městě. Jsem hrdý, že se město Most velkou mírou podílí na financování sportu v klubech a funguje zde dobrá koncepce, i když sport jako takový je v celé ČR dost podfinancovaný.
Poděkování patří také Ústeckému kraji a krajskému svazu za podporu a klubům v regionu, s kterými spolupracujeme,‘‘ zdůrazňuje Bednařík.
O vyjádření se podělil také hlavní trenér dorostenců.
„Byla to dlouhá, náročná a úspěšná sezóna. Už na první schůzi před začátkem přípravného období v květnu, kde jsme se všichni sešli, jsme si narovinu řekli, že je náš cíl pro sezónu je postup do CCM ligy a nic jiného jako úspěch brát nebudeme. Všichni jsme si to vzali za své a všichni jsme proto dělali maximum. Cesta ale nebyla jednoduchá. Do sezóny jsme museli vybrat tým a následně ho i postupně posílit hráči z jiných klubu, protože jsme potřebovali zvýšit kvalitu týmu, a také nás trápilo hodně zranění. Během nadstavbové části jsme byli krůček od vyřazení a ve finálové skupině to s námi taky nevypadalo nejlíp, ale vzájemně jsme si věřili jako tým, nevzdávali se, bojovali za jakékoliv situace a nakonec jsme to dokázali,“ vysvětluje hlavní trenér Radim Zbránek.
„Podmínky pro trénování jsou ty nejlepší možné, co klub dokáže nabídnout. Cokoliv bylo a je potřeba k tomu, abych mohl svoji práci odvádět co nejlépe, jsem dostal. Občas se musel najít nějaký menší kompromis, ale myšlenky a vize máme stejné, takže vždy najdeme nejlepší řešení a myslím si, že podmínky se zlepšují a nadále budou zlepšovat,“ doplňuje trenér.
„Na novou sezónu se musíme pořádně připravit a samozřejmě poskládat tým, protože soutěž CCM ligy bude náročnější i kvalitnější než co jsme hráli, ale nechceme být v roli nějakého outsidera na konci tabulky. Chceme se první sezónu pohybovat kolem středu a být týmem, který svojí kvalitou do CCM ligy právem patří,“zdůrazňuje Zbránek.