Na superbiky v příštím roce mnohem levněji, rezervujte včas!

Od začátku prosince jsou v předprodeji vstupenky na největší motoristickou událost sezóny, která během závodního víkendu letos v létě přilákala bezmála 40 tisíc návštěvníků.

Mistrovství světa superbiků WorldSBK Czech Round, které se uskuteční 28. až 30. 7. 2023 na Autodromu Most, přináší pro rok 2023 základní vstupné za velmi příznivou cenu, nové možnosti ubytování, parkování motorek a řadu dalších novinek a vylepšení.

Základní jednodenní vstupenku lze nově pořídit již za 750 Kč, což je více než o polovinu méně, než v minulých letech. Výrazné snížení ceny umožnilo rozdělení vstupenek na divácký svah a paddock, které se dříve nabízely dohromady v rámci jednotného vstupného. V praxi to bude znamenat, že kdo chce sledovat jen samotné závody z diváckého svahu, vystačí se základním vstupným. Pro fanoušky, kteří si chtějí užít atmosféru z bezprostřední blízkosti přímo v paddocku, kde mohou nahlédnout do zázemí týmů, a kde budou probíhat také autogramiády, setkání s jezdci, pódiové show a další tradiční fanouškovské akce spojené se šampionátem světových superbiků, je určena vstupenka v ceně 1. 500 Kč, opravňující ke vstupu do paddocku.

Základní víkendová vstupenka zahrnující i páteční program pak v předprodeji nově vyjde na 1. 500 Kč. V rozšířené variantě se vstupem do paddocku je to 2. 890 Kč. Pro návštěvníky, kteří přijedou na motorkách, přibyla také zajímavá nabídka parkování uvnitř areálu, spojená s možností připojit se k hromadné spanilé jízdě po okruhu, která se pojede vždy po závodech v sobotu a neděli v podvečer.

V prodeji jsou už také VIP vstupenky za 5. 990 Kč, které zahrnují vstup do paddocku, parkovné, VIP hospitality přímo nad boxy, paddock tour, pit walk a další. V rámci akčních vánočních balíčků je nyní mohou zájemci pořídit se slevou až 15 %.

Další velká novinka se týká fanoušků, kteří vyrazí na superbiky do Mostu na celý víkend. Na břehu přilehlého jezera Most, kde nedávno vznikla nová rozsáhlá rekreační zóna, bude pro návštěvníky WorldSBK připravený plnohodnotný tříhvězdičkový kemp s veškerým vybavením zahrnujícím vše od sociálních zařízení, přes nepřetržitou obsluhu, ostrahu, elektropřípojky pro karavany, až po zónu pro nabíjení mobilních přístrojů a další. Ve stejném termínu jako superbiky bude totiž na jezeře Most probíhat také velký hudebně sportovní festival The Most Fest. Ubytovaní fanoušci tak budou moci využít zvýhodněného vstupného a užít si během jednoho víkendu dvě skvělé akce najednou.

„Příští rok se pojedou superbiky v Mostě potřetí, a věříme, že se nám podaří přilákat opět ještě více návštěvníků. Snažíme se divákům vycházet maximálně vstříc, neustále pracujeme na zlepšování našich služeb a synergie dvou zajímavých podniků jako je WorldSBK a The Most Fest určitě dokáže nabídnout zajímavý víkend fanouškům i celým rodinám,“ říká Josef Zajíček, předseda představenstva společnosti Autodrom Most.