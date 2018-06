Nabídka sítě Benzina se rozšiřuje o elektrickou energii

Unipetrol rozšiřuje nabídku ve své síti čerpacích stanic Benzina o elektrickou energii. Se skupinou ČEZ se dohodl na zprovoznění desítek rychlodobíjecích stojanů po celé České republice. Postaví je Elektromobilita Skupiny ČEZ, provozovatel nejrozsáhlejší tuzemské sítě veřejných dobíjecích stanic.

Infrastruktura vzniká i díky evropskému grantu z programu Connecting Europe Facility (CEF). První dvojice rychlodobíjecích stojanů byla uvedena do zkušebního provozu na čerpací stanici Benzina v Rousínově u Vyškova. Elektromobily lze nyní u Benziny dobíjet již ve třech lokalitách. Vedle Rousínova ještě ve Vrchlabí a Vystrkově u Humpolce. Do konce roku ČEZ s Benzinou zprovozní přes deset těchto rychlodobíjecích stojanů.

Největší řetězec čerpacích stanic Benzina, který patří do rafinérské a petrochemické skupiny Unipetrol, rozšiřuje svou nabídku o možnost rychlého dobití elektromobilů. Ve spolupráci se společností Elektromobilita skupiny ČEZ začal vybavovat své čerpací stanice rychlodobíjecími stojany umožňujícími většině elektromobilů dobít 80 % kapacity baterií za cca 20-30 minut. Spolupráce Unipetrolu a ČEZ začala v roce 2014, kdy ČEZ instaloval stojan na dobíjení elektrické energie na čerpací stanici Benzina ve Vrchlabí v rámci tzv. Smart regionu Vrchlabí.

„Na čerpacích stanicích Benzina chceme nabízet co nejširší portfolio produktů a služeb. Vedle tradičních paliv poskytujeme také alternativní paliva LPG a CNG. Nyní nabídku rozšíříme o elektrickou energii. V první fázi jsme vytipovali až dvacet pět stanic ležících na exponovaných místech – ve městech, na dálnicích a na silnicích první třídy,“ řekl Tomasz Wiatrak, místopředseda představenstva skupiny Unipetrol zodpovědný za maloobchod a corporate governance, a dodal: „Pracujeme na tom, abychom do nabídky Benziny zařadili také vodík, jehož jsme sami producentem. Máme k dispozici studie proveditelnosti pro konkrétní lokality a projekt je ve stádiu získávání potřebných povolení.“

ČEZ vytipované lokality plánuje vybavit rychlonabíjecími stojany v horizontu následujících dvou let. „ČEZ je s téměř stovkou veřejných dobíjecích stanic provozovatelem největší sítě v České republice a Benzina je zase jedničkou na trhu čerpacích stanic. Rozhodli jsme se proto spolupracovat a rozvíjet elektromobilní síť společně. Čerpací stanice jsou logickými místy pro dobíjení, řidiči jsou zde zvyklí tankovat a najdou tu potřebné zázemí. Evropský grant z programu CEF pro oblast Doprava nám pomáhá výstavbu sítě rychlodobíjecích stanic výrazně urychlit,“ uvedl Pavel Cyrani, ředitel divize obchod a strategie ČEZ.

Výstavba bude z části financovaná díky prostředkům z dvojice grantů evropského programu CEF, v jehož výzvách ČEZ loni a předloni uspěl. Evropská komise touto cestou podporuje propojování Evropy budováním dobíjecích stanic podél hlavní silniční sítě TEN-T.

V České republice je aktuálně registrováno zhruba 2000 elektromobilů. Jen loni přibylo 400 vozů na elektrický pohon. Odhady dalšího vývoje hovoří v horizontu několika let o ročních prodejích v řádu tisíců elektromobilů a plug-in hybridů. Postupný pád největších bariér (omezená nabídka, vysoká cena, malá hustota dobíjecí infrastruktury a malá zákaznická zkušenost) v kombinaci s podpůrnými opatřeními (bezplatný vjezd do center měst, parkovacích zón, jízda v pruzích pro MHD, atd.) by měl znamenat rychlé dosažení 20% podílu na celkovém prodeji osobních vozidel a lehkých užitkových vozů v ČR.