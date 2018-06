Najde Petr Fulín nového evropského šampiona?

Oblíbenou soutěž amatérských jezdců The Most Challenge na velkém závodním okruhu mosteckého autodromu, která pokračuje ve čtvrtek 7. června od 16:30 do 18:00 hodin, zpestří přítomnost trojnásobného vítěze evropského poháru cestovních vozů (FIA ETCC) Petra Fulína. „Petr bude sledovat jednotlivé soutěžící při jejich ostrých kolech na dráze s cílem vyhledat nové talentované okruhové jezdce. Ve hře je nabídka svezení v cupové Octavii a případně i pomoc se získáním závodní licence,“ upřesnil obchodní manažer pro sport společnosti AUTODROM MOST Jakub Krafek.

Petr Fulín je úspěšným okruhovým jezdcem, který mostecký autodrom velmi dobře zná. Kromě mnoha odjetých hodin při testování techniky zde absolvoval řadu závodů s velmi dobrými výsledky. Naposledy v Mostě triumfoval na konci dubna ve druhém závodu cestovních vozů ADAC TCR Germany, jenž byl součástí závodního víkendu ADAC GT Masters. Loni v říjnu v Mostě završil rovněž vítězným závodem úspěšnou cestu za třetím titulem evropského šampiona FIA ETCC. Na velkém závodním okruhu autodromu a handlingovém okruhu sousedního polygonu vede i kurz sportovní jízdy.

Novinkou letošního 4. ročníku soutěže The Most Challenge je změna pravidel v podobě zavedení sezonního bodového rating systému. Zahrnuje i možnost koučinku. Soutěžící, kteří ji využijí, obdrží jeden bonusový bod. Koučink lze objednat alespoň s jednodenním předstihem na e-mailové adrese krafek@autodrom-most.cz.

V soutěži se počítá nejlepší čas na jedno kolo dosažený v běžně vyráběném automobilu se sériovými pneumatikami. Podmínkou je platná registrační značka vozu. Důvodem, proč pořadatel přistoupil ke změně pravidel, je podle Krafka větší šance na slušné umístění včetně absolutního prvenství i pro majitele vozů slabších kubatur.

Rating systém platí pro jednu sezonu. Účast v soutěži a dosažení jednotlivých met jsou ohodnoceny body. Absolutním vítězem se stane soutěžící, který shromáždí nejvíce bodů. Může se těšit na tradiční odměnu. Je jí závodní licence, kterou letošní šampion získá po absolvování bezplatné okruhové školy. Usedne také za volant vozu safety car při mosteckém závodním víkendu evropského mistrovství okruhových tahačů Czech Truck Prix v roce 2019. Může také zdarma absolvovat kurz sportovní jízdy Petra Fulína, a to společně se soupeři, kteří dosáhnou nejlepších časů v jednotlivých výkonnostních kategoriích vozidel.

Po dvou kolech soutěže je v čele průběžného pořadí soutěžících Robert Špáňa s vozem BMW. Nashromáždil zatím 32 bodů. Nejlepšího letošního času dosáhl Tomáš Hajšman s vozem Porsche GT4, a to 1:51,494 minuty. Rychlostní rekord soutěže drží Jan Popelář z Prahy. S Mercedesem AMG GTR pokořil loni hranici 1:50 minuty, když v jednom z měřených kol dosáhl skvělého času 1:48,194 minuty.