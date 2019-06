Nové sanitky sníží průměrné stáří vozidel

DOPRAVNÍ PODNIK měst Mostu a Litvínova, a.s., se snaží snižovat pravidelně věkový průměr u vozového parku sanitek. Z toho důvodu pořizuje každoročně nová vozidla. „Stejně jako vloni jsme zakoupili dva nové sanitní vozy VW Transporter T6, abychom měli dostatek vozidel na poskytování kvalitní služby klientům zdravotních pojišťoven,“ řekl ředitel DOPRAVNÍHO PODNIKU měst Mostu a Litvínova, a.s., Daniel Dunovský. Jak dodal, vozidla už byly dodány s požadovanou zdravotnickou výbavou. „Jen je musíme registrovat a v průběhu června je nasadíme do provozu,“ doplnil Dunovský.

Dopravní podnik disponuje 16 ks sanitních vozů a dva má v záloze. „Dva nové vozy nahradily dvě nejstarší sanitky z roku 2003. Snažíme se tak neustále zvyšovat kvalitu a spolehlivost našich služeb,“ řekl Dunovský.

DOPRAVNÍ PODNIK měst Mostu a Litvínova, a.s., provozuje sanitní dopravu nemocných, raněných a rodiček již od roku 2003, kdy ji převzal od předchozího provozovatele.