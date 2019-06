V Mostě zastavil protidrogový vlak

Na mosteckém nádraží zastavil protidrogový vlak. Revolution train je první realizovaný projekt Nadačního fondu Nové Česko. Multimediální mobilní vlaková souprava nabídla jedinečné prostředí pro interaktivní zážitkové vzdělávání.

Protidrogový vlak navštívily stovky školáků a v odpoledních hodinách měla šanci si vlak prohlédnou také veřejnost. Jedinečný a smysluplný projekt se mohl v Mostě realizovat jen díky podpoře teplárenské společnosti United Energy, která tento projekt zafinancovala částkou ve výši osmdesáti tisíc korun.

Cílem projektu protidrogového vlaku je napojení všech pěti smyslů (5D) a maximálního zapůsobení na osobnost návštěvníka ve vlaku. Efektivně a pozitivně tak ovlivňuje jeho pohled na zdravý životní styl i prevenci závislostního chování. Interaktivním způsobem seznamuje především děti a mladé lidi s nebezpečnou realitou drog. Zblízka, intenzivně, ale bezpečně.

Pojízdnou expozici vidělo do současné doby 120 partnerských měst. „Působíme ve čtyřech státech a vidělo nás na 125 tisíc dětských návštěvníků, z toho kolem třiceti tisíc dětí z Německa. Vlak jezdí od roku 2015. V současné době projíždíme Kláštercem, Mostem, Litvínovem, Bílinou, Louny…a dalšími městy. Zavítáme zejména do měst, kde jsou největší problémy s drogami, tedy do Ústeckého, Karlovarského či Moravskoslezského kraje a pochopitelně sem patří i Praha,“ uvedl ke statistikám Pavel Tuma, autor inovativního projektu.

Podle výroční zprávy PČR se situace na drogové scéně rapidně zhoršila. Drogově závislých přibylo oproti předchozímu roku o tisícovku uživatelů. „Prevence selhává, takže se snažíme to trochu změnit. Náš projekt má podle dostupných hodnocení a anonymizovaných anket velký vliv na mládež. Hodnotilo nás na osm set pedagogů a to v 81 procentech velmi kladně. Program žáky rozhodně zaujal, přičemž není založeny na žádném zastrašování,“ uvedl dále Pavel Tuma. Projekt protidrogového vlaku je cílen zejména na věkovou skupinu dětí a mládeže od 12 do 17 let. „Jsme velmi rádi, že se tady na Mostecku našel jediný, sociálně odpovědný partner, kterému není lhostejné, co se tady děje a podporuje mládež. Díky společnosti United Energy mají možnost se našeho projektu účastnit i školy tady na Mostecku. Zájem z jejich strany byl obrovský. Zastavili jsme tu na jediný den a během dvou hodin byl zcela obsazený,“ poděkoval za podporu Pavel Tuma. United Energy každoročně podporuje řadu projektů ve městech Most i Litvínov. „Naše podnikání a hlavní byznys je na Litvínovsku a Mostecku. Celou tu dobu se snažíme vystupovat jako celospolečensky zodpovědná firma a chápeme to, že když tu lidé budou spokojeně žít, a to ve smyslu nízké kriminality, dobrého zdravotnictví a dobrého školství, tedy v hlavních oblastech, které se snažíme podporovat, tak i my se dál budeme rozvíjet,“ podotkl generální ředitel United Energy Milan Boháček, který vlak také navštívil. Podle jeho slov je protidrogový vlak jedinečný a velmi zajímavý projekt. „Měl jsem o tomto projektu informace už dopředu, minimálně od svých dětí, které jej kdysi absolvovaly. Velmi mě překvapila psychologie celého projektu a to, jak k tomu děti přistupují. Myslím si, že na dětskou duši to má velký vliv a tyto druhy projektů mají svůj velký smysl,“ je přesvědčen generální ředitel Boháček.