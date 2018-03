Nově vzniklé eskortní cely v mostecké nemocnici zajistí všem více bezpečí

Dvě eskortní cely vznikly v Nemocnici Most. V České republice mají prvenství v tom, že budou zároveň k dispozici vězeňské službě – Věznici Bělušice a také Policii České republiky. Slavnostní otevření cel se uskutečnilo za účasti Ing. Jiřího Nováka, předsedy představenstva Krajské zdravotní a MUDr. Petra Najmana, ředitele zdravotní péče Krajské zdravotní – Nemocnice Most a zástupců bělušické věznice a Policie ČR.

„Vytvořeno bylo zařízení, do kterého investice nebyla tak veliká, ale bude sloužit ve prospěch nás všech – jak vězeňské služby a policie, tak našich pacientů i zaměstnanců, kteří díky fungování eskortních cel nebudou tolik vystaveni možnému nebezpečí. Na této akci se především podílela Věznice Bělušice, do rekonstrukce byli zapojeni čtyři odsouzení. Výsledek je na první pohled pěkný a dnes můžeme rekonstruované prostory slavnostně otevřít,“ řekl Ing. Jiří Novák, předseda představenstva Krajské zdravotní, a. s.

„Eskortní cely bude využívat Věznice Bělušice a policie tak, aby vězni přijíždějící do nemocnice na vyšetření byli mimo prostory, v nichž se nacházejí standardní pacienti, a nedocházelo tak ke kontaktu s nimi a k jejich ohrožení. Místnost je poměrně dobře vybavená, jsou v ní dvě cely a také telefon, eskortní služba tak může zavolat jednotlivá zdravotnická pracoviště a zjistit přesný termín vyšetření. Výhodou je zde rampa, volný příjezd a dá se tu dobře parkovat,“ přiblížil MUDr. Petr Najman, ředitel zdravotní péče Krajské zdravotní, a. s. – Nemocnice Most, o. z.,

„Naše vozidla, pokud zde probíhala eskorta a střežení, doposud blokovala příjezd do nemocnice. Bylo to první, co posádka sanitky nebo pacient viděli, když najížděli na příjem a nebylo nejlepší, když naši lidé se zbraní se pohybovali v této části budovy. My to kvitujeme jak ze stránky bezpečnostní, tak i jako zázemí příslušníků, ale i kvůli tomu, že v ordinaci v tu chvíli zrovna nemusí být prostor,“ uvedl plk. Mgr. Roman Mišák, ředitel Věznice Bělušice.

K pronájmu místnosti určené k vybudování cel došlo na základě dohody mezi ředitelem zdravotní péče Krajské zdravotní, a. s. – Nemocnice Most, o. z., a ředitelem Věznice Bělušice. Krajská zdravotní, a. s., poskytla prostory pro vybudování cel a z rozpočtu prostředků na údržbu zajistila drobné úpravy a vymalování přístupové chodby v hodnotě téměř 50 tisíc korun. Věznice Bělušice projekt vybudování cel financovala z vlastního rozpočtu, přičemž celkové náklady činily 50 tisíc korun. Do rekonstrukce byli zapojeni čtyři odsouzení, kteří v rámci pracovního zařazení pod dohledem zaměstnance věznice provedli veškeré práce související s tímto projektem. Rekonstrukce byla provedena ve velmi krátkém časovém období zhruba jednoho a půl měsíce.

Dvě nové eskortní cely v mostecké nemocnici bude využívat nejen věznice v Bělušicích, ale i Policie České republiky v Mostě. Cílem tohoto projektu je především zvýšení bezpečnosti prováděných eskort, ale i zkvalitnění podmínek pro příslušníky Vězeňské služby ČR a Policie ČR.