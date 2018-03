Velikonoční cykloštafeta na autodromu se blíží, týmy se ještě mohou hlásit

Pořadatelé stále přijímají přihlášky na štafetový závod pětičlenných cyklistických týmů na mosteckém závodním okruhu. Akce je novinkou v kalendáři autodromu, její premiéra se uskuteční o Velikonočním pondělí 2. dubna.

„Máme ještě volná místa. Zájemci by však neměli váhat, počet týmů je vzhledem ke kapacitě dráhy omezený. Ty, které se přihlásí do závodu předem prostřednictvím webu autodromu, navíc ušetří. Zaplatí 500 Kč. Startovné uhrazené na místě v den závodu bude o 100 dražší,“ upozornila eventová manažerka společnosti AUTODROM MOST Michaela Rosenkranzová.

Na závod zvou organizátoři celé rodiny. Doprovodný program zasvěcený svátkům jara si užijí zejména děti. Od 10:00 do 13:30 hodin pro ně bude připravený nafukovací skákací hrad a další atrakce. „Ve spolupráci s velikonočními zajíčky poschováváme podél cílové rovinky dráhy čokoládová vajíčka. Chlapci a děvčata je pak mohou hledat. Kdo uspěje, může si na svém nálezu pochopitelně pochutnat,“ upřesnila Rosenkranzová.

Vlastní závod odstartuje ve 14:00 hodin, prezentace členů týmů se uskuteční od 11:00 do 13:00 hodin ve startovní věži autodromu. Pětičlenná družstva budou soutěžit ve třech kategoriích: muži, ženy a smíšené týmy mužů a žen. Zdolají celkem 21,060 kilometru. Každý člen družstva objede co nejrychleji jedno kolo v délce 4,212 metru, poté předá v cíli štafetový kolík a transpordér pro měření času svému kolegovi.

„Velikonoční pondělí se nemůže obejít bez pomlázky. V našem případě neposlouží k vyplácení přítomných žen, to snad až v cíli. Při závodu pomlázka nahradí štafetový kolík, je tedy velmi důležitým atributem. Žádný tým by si ji proto neměl zapomenout doma,“ upozornila Rosenkranzová.

Akce je potvrzením tendence autodromu směřovat stále více činností také do nemotoristických sportovních a relaxačních aktivit ve svém areálu. V souladu s touto filozofií měl například loni v listopadu premiéru amatérský běžecký půlmaraton, letitou tradici má pak na velkém okruhu autodromu každoroční červnový Olympijský běh. Autodrom byl také předloni a loni jednou ze zastávek pro časovku na trase celostátního vytrvalostního závodu smíšených družstev handicapovaných i zdravých cyklistů Metrostav handy cyklo maraton. Za příznivých sněhových podmínek si v zimním období lidé mohou na oválu také zaběhat na lyžích.