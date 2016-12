O dalším rozvoji sportovišť v Meziboří rozhodnou zastupitelé

Jakým směrem se bude vyvíjet rozvoj mezibořských sportovišť, která přibydou, a co je třeba zrekonstruovat, rozhodnou zastupitelé na nejbližším jednání 5. prosince. Ve hře je obnova lyžařského vleku, singl tracky či plážový volejbal.

Mezibořští zastupitelé budou projednávat technicko-ekonomickou studii provozu a investičního rozvoje areálu letních a zimních sportů v Meziboří. Firma, která studii zpracovala, doporučuje městu ke stávajícím sportovištím pořídit také nové za bezmála patnáct miliónů korun, které by mohlo město získat z dotací. V Meziboří by se podle studie mohlo objevit například hřiště na plážový volejbal, singl trek 3 km, 5 km, lezecká stěna, lanová prolézačka či minigolf. Studie také pamatuje na modernizaci lyžařského vleku a na další využití sjezdovky mimo zimní sezónu, například na grassti lyžování. Stávající sportoviště si podle studie žádají rekonstrukce za téměř dva milióny korun. Na programu jednání zastupitelstva je také schvalování rozpočtového provizoria. „Přestože máme připravený rozpočet, chceme přijmout pravidla rozpočtového provizoria až do doby, než bude schválený státní rozpočet. Tato praxe se nám osvědčila už v minulých letech. Všechny kapitoly rozpočtu budou řádně zastupiteli projednány a prodiskutovány také s těmi, kterých se bezprostředně týkají,“ uvedl starosta města Petr Červenka. Radní města na posledním jednání schválili plán investic, údržby a oprav bytového a nebytového fondu a tepelného hospodářství. V rámci bytového a nebytového fondu budou v příštím roce řešeny drobné opravy, jako jsou malby, výměny oken a dveří, výměny konstrukčních a zařizovacích prvků. Pokračovat by se mělo ve výměnách vodoměrů s dálkovým přenosem dat. V rámci tepelného hospodářství je pro rok 2017 plánována akce rekonstrukce domovních plynových kotelen za zhruba 26 miliónů korun.