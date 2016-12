Porušené paragrafy (48. týden)

Alkohol u dětí

MOSTECKO – V Mostě i v Litvínově se policisté zajímali o to, zda osobám do 18 let není podáván či prodáván alkohol. V Mostě hlídky PČR zamířily do 11 restaurací a heren spolu s pracovníky hygieny, živnostenského úřadu a mosteckého magistrátu. Během akce bylo zkontrolováno 72 osob. Policisté odhalili jeden případ hry na herním automatu osobou mladší 18 let a věc šetří pro podezření z ohrožování výchovy dítěte a 1 přestupek na úseku ochrany před alkoholismem a jinými toxikomaniemi, kdy byl podán alkohol osobě mladistvé. Ostatní přítomné instituce zjistily 4 správní delikty, kterými se budou zabývat.

V Litvínově a okolních obcích byly provedeny kontroly ve 20 provozovnách, kde policisté zjistili u 6 mladistvých osob, že jim někdo podal alkohol. I v Litvínově byli do opatření zapojeni strážníci a pracovníci orgánu sociální právní ochrany dítěte městského úřadu.

Chodci nesvítili

MOST – V Mostě proběhla dopravně bezpečnostní akce zaměřená na kontrolu viditelnosti chodců. Většina kontrolovaných ale žádné takové vybavení neměla a tak se nemohli polapení hříšníci divit, že vyfasovali blokovou pokutu.

„Hlídky v obcích na Mostecku a Litvínovsku zkontrolovaly desítky osob. U šesti chodců policisté zjistili absenci reflexních prvků a uložili jim pokuty ve výši 1 600 korun. Dalších sedm chodců se dopustilo přestupků při přecházení vozovek a jejich porušení bylo vyřízeno blokovou pokutou na místě,“ informovala tisková mluvčí mostecké státní policie Ludmila Světláková. Kromě toho policisté zkontrolovali 23 vozidel a zjistili u 4 vozidel špatný technický stav a dalších 6 dopravních přestupků. Podle novely zákona o provozu na pozemních komunikacích je chodec, který se pohybuje mimo obec za snížené viditelnosti po krajnici nebo po okraji vozovky v místě, které není osvětleno veřejným osvětlením, povinen mít na sobě prvky z reflexního materiálu umístěné tak, aby byly viditelné pro ostatní účastníky silničního provozu. Chodci by si měli ale v rámci své bezpečnosti také uvědomit pravidlo, že i když vidí oni vozidlo, neznamená ještě, že vozidlo vidí je.

Pozor na falešné sestry!

MOSTECKO – Se smyšlenou historkou chtěla získat cizí peníze 65letá žena z Litvínova. Ta měla na mostecké poště v polovině listopadu v ranních hodinách vyslechnout rozhovor mezi dvěma ženami. Poté je před poštou oslovila a namluvila jim, že je sestra z LDN, kde měla ležet jedna z žen. Slíbila jí finanční odměnu a slevu na léky, které prý získá po složení finanční hotovosti. Ženy ji vzaly s sebou domů a tam jí předaly částku 5 000 korun. Pak jim neznámá sdělila, že musí do nemocnice do pokladny, kde už na ně čekají. Neznámá nechtěla, aby s ní ženy šly, ale ony ji přesto následovaly. V objektu nemocnice ženy posílala do druhého patra, že tam dostanou dvojnásobek částky. To už ale poškozené pojaly podezření a chtěly neznámou zadržet. „Žena chtěla utéct, jedna seniorka ji držela za ruku a druhá přivolala policii. Když to neznámá zjistila, vrátila 3 000 korun, zbytek ale zapřela. Důchodkyně jí zbývající částku vytrhla z ruky,“ popisuje případ policejní mluvčí Ludmila Světláková s tím, že následně si podezřelou převzala policie a ženě sdělila podezření ze spáchání přečinu podvodu. Za podvod jí hrozí až dvouletý trest odnětí svobody.