Obyčejná školní zeď se proměnila v galerii barev, emocí a inspirace

Školní zeď se proměnila v galerii plnou barev, emocí a inspirace. Mezinárodně uznávaný streetartový umělec David Strauzz vytvořil pro 3. ZŠ U Stadionu v Mostě mural, který nese název Mám sny. Tento projekt nevznikl jen jako dekorace. Každý tah sprejem a každý detail vypráví příběh žáků, učitelů a všech, kteří každodenně spoluvytvářejí atmosféru školy.
David Strauzz, původem z Kanady a dlouhodobě působící v České republice, propojuje v muralu moderní street art s hloubkou portrétní tvorby a vizuální hrou světla a pohybu. „Chtěl jsem zachytit myšlenku, že každý člověk má sny a že právě škola je místem, kde se ty sny začínají měnit ve skutečnost,“ vysvětluje umělec.
Projekt vznikl za podpory města Mostu, které dlouhodobě podporuje spojení umění a vzdělávání. Podle ředitelky Dobruské mají takové iniciativy hlubší význam. Nejde prý jen o estetiku, ale o posílení hrdosti, kreativity a vztahu ke škole i městu.
Dílo se rychle stalo magnetem nejen pro žáky školy, ale i pro širokou veřejnost, a potvrzuje, že umění může proměnit obyčejné prostory v místa, která inspirují.