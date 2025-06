Odpadní voda z elektrárny svědčí štikám i kaprům

Po čtyřech letech se opět odstraňovaly sedimenty z čisticí a vyrovnávací nádrže, která slouží k vypouštění veškerých odpadních vod z areálu Elektrárny Počerady a paroplynového zdroje. Čištění pravidelně předchází odchyt ryb. Voda v nádrži si udržuje stabilní kvalitu bez jakýchkoliv výkyvů a vyšší teplotu, což rybám svědčí. Štika zde dokáže dorůst do téměř metrové délky. Letošní úlovky nebyly tak početné ani kapitální, přesto se na břeh podívalo několik pěkných štik, kaprů a tloušťů.

S výlovem pomáhal rybářský spolek z Loun a Jimlína. Ryby byly převezeny do chovného rybníka, kde zejména štiky poslouží jako mateční ryby. „Množství a velikost ryb vylovených před čištěním nádrže svědčí o tom, že voda, kterou vracíme z elektrárny do krajiny, je nezávadná. Její kvalitu během roku pravidelně kontrolujeme odběrem a analyzováním vzorků, ale také kontinuálním monitoringem vybraných parametrů,“ uvedl vodohospodář Daniel Banik. Ryby do vyrovnávací nádrže připlavou z Počeradského potoka. Láká je teplota vody, která je tu vyšší i v zimním období a také velké množství přirozené potravy zejména pro štiky.

Čisticí a vyrovnávací nádrž byla vybudována v roce 1994 jako soubor opatření ke snížení znečištění vypouštěných odpadních vod. Nečistoty se usazují na dně nádrže, odkud se jednou za čtyři roky odstraňují. Ročně nádrží protečou čtyři miliony kubíků vody, které se vlévají do Počeradského potoka. Elektrárna Počerady tak významně ovlivňuje kvalitu a množství vody v potoce. Vyrovnávací nádrž i část potoka, kde do něj voda z elektrárny vtéká, se staly cenným biotopem. V zimě zde přezimují ptáci – volavky, kormoráni i rackové, ale je tu i rodinka nutrií. Není vzácností zahlédnout u nádrže také ledňáčka.