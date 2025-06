Rozhodněte, komu pomůže festival Let It Roll…

Hlasujte a pomozte tam, kde je to nejvíce potřeba! Festival Let It Roll prostřednictvím projektu Rollin Charity znovu pomáhá – a letos chce podpořit i jeden z důležitých projektů v Mostě.

Váš hlas určí, komu bude poskytnuta finanční pomoc. Na výběr máte ze tří výjimečných organizací, které si všechny zaslouží podporu:

• Hospic Most

Pomáhá lidem na konci jejich životní cesty – s úctou, důstojností a hlubokým lidským přístupem. Chce rozšířit své služby o mobilní hospic, aby péče mohla přijít i domů k těm, kteří ji potřebují.

Protože každý si zaslouží důstojný odchod.

• Tým duševního zdraví pro děti a mladé lidi (Diakonie Most)

Podává pomocnou ruku dětem a mladistvým, kteří čelí psychickým obtížím. Nabízí včasnou podporu i spolupráci s rodinami – aby se předešlo větším problémům.

Protože na duši záleží.

• ZDVOP – Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc (Charita Most)

Zajišťuje bezpečí, péči a podporu dětem, které nemohou být ve své rodině. Dává jim zázemí i naději, když jsou nejzranitelnější.

Protože žádné dítě by nemělo zůstat samo.

Hlasovat je možné na: www.mesto-most.cz