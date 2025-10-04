ORLEN zmodernizuje a rozšíří elektromobilní infrastrukturu

ORLEN, největší síť čerpacích stanic v Česku, zahajuje novou etapu v oblasti elektromobility. Dosavadní dobíjecí infrastrukturu, vybudovanou na základě partnerské spolupráce, postupně nahradí vyspělejší technologií a vlastním obchodním řešením. Do roku 2035 chce provozovat až 1700 vysokorychlostních dobíjecích bodů. Cílem je nabízet zákazníkům vysokorychlostní dobíjení s důrazem na kvalitu, dostupnost a komfort.
ORLEN tímto krokem reaguje na rozvoj udržitelné mobility v Evropě i na měnící se potřeby a očekávání zákazníků. Nový přístup k elektromobilitě je součástí uceleného konceptu obsluhy zákazníků, který propojuje tradiční nabídku paliv, elektromobilitu, široký sortiment doplňkového prodeje, kvalitní občerstvení a digitální služby.
„Rozvoj elektromobility vnímáme jako klíčový prvek v procesu transformace čerpacích stanic ORLEN v multifunkční centra služeb. Naše strategie je v souladu s evropskými i národními cíli v oblasti dekarbonizace dopravy. Vlastní dobíjecí infrastruktura je logickým krokem, který nám umožní garantovat vysoký standard služeb napříč celou sítí,“ říká Agnieszka Bobrukiewicz, členka představenstva skupiny ORLEN Unipetrol zodpovědná za maloobchod v Česku, Maďarsku a na Slovensku a za rozvoj maloobchodního nepalivového segmentu ve skupině ORLEN.
Síť ORLEN v České republice aktuálně nabízí ve spolupráci s externím partnery na 102 čerpacích stanicích 294 dobíjecích bodů. To se ale v následujících letech změní. „Počet elektromobilů v Evropě neustále roste a také se začíná se probouzet v České republice. I když jsme v současné době v elektromobilitě na českém trhu čerpacích stanic lídrem, nelze zůstat stát. Dobíjecí technologie totiž procházejí rychlým vývojem. Proto začínáme naši stávající síť i dosavadní obchodní model měnit. Do roku 2030 chceme provozovat 600 vysokorychlostních dobíjecích bodů s výkonem nejméně 150 kW a do roku do roku 2035 až 1700 bodů po celé České republice. Vlastní vysokorychlostní dobíjecí infrastruktura nám umožní nabídnout prémiovou kvalitu v rozsahu minimálně čtyř až osmi dobíjecích bodů na každé lokalitě,“ upřesňuje Rostislav Moravec, ředitel sítě čerpacích stanic ORLEN v Česku.
ORLEN Unipetrol plánuje do rozvoje vlastní dobíjecí infrastruktury investovat stovky milionů korun. Investice míří nejen do výstavby samotných bodů, ale i do technologického zázemí, digitálních služeb a zákaznické podpory. Využívat k tomu bude unijní i národní dotační programy. V roce 2026 se zaměří na výstavbu dobíjecí infrastruktury na dálničních čerpacích stanicích, které jsou součástí evropské páteřní dopravní sítě TEN-T. Na těchto čerpacích stanicích bude instalováno 22 dobíjecích bodů s výkonem od 150 kW a připojením k síti o minimální kapacitě 600 kVA. Dalších 300 dobíjecích bodů je ve fází projektování a stavebního řízení.
Instalace vysokorychlostních bodu na čerpacích stanicích je technicky i časově náročná. „Pro zajištění dostatečného výkonu ultrarychlých dobíjecích stanic je třeba postavit novou trafostanici a připojit lokalitu na vysoké napětí. Tato fáze výstavby, společně se získáním stavebního povolení, představuje nejdelší část celého procesu, který kvůli tomu často musíme rozložit do několika let. Věříme ale, že všechny výzvy úspěšně zvládneme a že se nám podaří jednotlivé projekty realizovat podle plánu,“ uzavírá Rostislav Moravec.
V roce 2027 ORLEN plánuje zavést vlastní obchodní model, díky kterému zákazníkům nabídne plně integrované řešení s pokročilými digitálními funkcemi a personalizovanými službami. Dobíjení bude dostupné přes zákaznickou mobilní aplikaci ORLEN, která již dnes umožňuje pohodlnou platbu za klasické pohonné hmoty v obchodě i u stojanu, nákup doplňkového sortimentu a občerstvení, správu benefitů i přístup k dalším službám.
Modernizace a rozšíření elektromobilní dobíjecí infrastruktury na čerpacích stanicích ORLEN je v souladu s cíli Evropské unie v rámci Zelené dohody (Green Deal) a balíčku Fit for 55, které počítají se 3,5 milionu veřejných dobíjecích bodů do roku 2030. Česká republika v aktualizovaném Národním akčním plánu čisté mobility cílí na 1 milion osobních elektromobilů a 60 tisíc lehkých užitkových vozidel do roku 2035.