Modely vláčků, uniformy řidičů nebo památeční jízdenky. To je jen malá ochutnávka toho, co na vás čeká na výstavě 5 let s Dopravou Ústeckého kraje v Nákupní centrum Fontána, Teplice. Výstava bude zahájena společně s dopravci Ústeckého kraje vernisáží v pátek 10. července v 11 hodin. Přijít se na ni podívat ale můžete až do konce prázdnin.

K dostání zde budou nové Trippery (TRIPPER.cz), které vás pomocí nejrůznějších hádanek a hlavolamů zavedou na dobrodružné výlety po celém kraji.