Památník Terezín hledá průvodce

Jste absolventem alespoň střední školy, bavily Vás jazyky, učili jste se německy či anglicky (případně i jiný jazyk) a rádi byste nyní své znalosti uplatnili? Památník Terezín právě hledá pro novou sezonu průvodce se znalostí němčiny, angličtiny nebo i jiného světového jazyka pro provázení tuzemských a zahraničních návštěvníků v Malé pevnosti a bývalém ghettu Terezín.
Měli byste být komunikativní, se zájmem o historii, o učení se novým věcem a se vším ostatním Vám rádi pomůžou. V případě zájmu se ozvěte paní Michaele Kučerové na tel. 416 724 535 nebo jí napište na manager@pamatnik-terezin.cz.