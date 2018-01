Pobodala známou nožem

Okresní soud v Mostě na podnět policie poslal do vazby 25letou ženu z Mostu. Ta byla obviněna z přečinů ublížení na zdraví ve stádiu pokusu a nebezpečného vyhrožování. Žena měla začátkem týdne v obci v okrese Most bodnout nožem jinou mladou ženu. K incidentu došlo v časně ranních hodinách, když obviněná po předchozí slovní rozepři s poškozenou této nejprve měla přiložit nůž ostřím ke krku. Poškozená ji od sebe odstrčila. Obviněná poté, co stály k sobě čelem, provedla s nožem v ruce výpad směrem k poškozené, kdy ji nezasáhla, úder nožem zopakovala a zasáhla levou paži. Poškozená skončila v nemocnici na ošetření s bodnou ránou. Délka léčení je předmětem dalšího šetření. Útočnice byla na místě zadržena. Vyšetřovatel podal státnímu zástupci podnět na návrh k vzetí do vazby, kam byla dnes žena předána. Již v minulosti byla za stejné jednání dvakrát odsouzena. Za toto jednání jí hrozí až tříletý trest odnětí svobody. Obě ženy se znaly a do domu, kde nebydlely, chodily známému krmit psy.