Ze sklepů zmizely balíky s mlékem a zavařeniny, jiný zloděj ukradl moped

Neznámý lapka vnikl do panelového domu v Litvínově. Dostal se i do společných prostor domu, vloupal se do suterénu a technické místnosti. Následně násilím vnikl do dvou sklepních kójí. Z jedné odcizil dvě balení s 24 krabicemi mléka a z druhé odnesl dvacet sklenic s kompoty a zavařeninami. Celkem lapka napáchal škodu za 3 500 korun. Krádež vloupáním nyní vyšetřují policisté obvodního oddělení v Litvínově.

Jiný zloděj se v Mostě vloupal do sklepní kóje v domě na sídlišti Výsluní. Ze sklepa odcizil uložený moped značky Babeta v hodnotě 6 000 korun. Případem krádeže vloupáním se zabývají policisté obvodního oddělení Most Zahradní.