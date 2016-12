Porušené paragrafy (50. týden)

Karambol na kruháku

MOST – Řidič ve věku 27 let čelí obvinění z přečinu ohrožení pod vlivem návykové látky, za který mu hrozí až tříletý trest odnětí svobody. „Muž řídil v Mostě osobní vozidlo značky Peugeot a v ulici Žatecká s vozidlem vyjel mimo komunikaci do středového kruhu kruhového objezdu, kde zůstal stát. Na místě se podrobil dechové zkoušce na alkohol, která byla pozitivní,“ informovala mostecká policejní mluvčí Ludmila Světláková. Muž nadýchal 1.90 promile a podrobil se lékařskému vyšetření v nemocnici a odběru krve. Ke zranění řidiče nedošlo. Hmotná škoda byla vyčíslena na částku 61 000 korun.

Řídil přes zákaz a zfetovaný

MOST – Drogu nalezli policisté hlídkové služby při běžné silniční kontrole v Mostě u 33letého muže. Zjistili, že muž řídí vozidlo, i když má vydaný zákaz řízení, a navíc měl pozitivní test na drogy. Po kontrole mu policisté sdělili podezření ze spáchání přečinu maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání a ohrožení pod vlivem návykové látky. „Při kontrole vozidla policie objevila několik sáčků s neznámou látkou. Tu předali policisté kriminalistům, kteří zajištěný materiál odeslali k provedení odborné expertízy, kterou byla zjištěna přítomnost účinné látky. Obviněný muž přechovával u sebe 2,35 gramů metamfetaminu,“ informovala tisková mluvčí mostecké státní policie Ludmila Světláková. Obviněnému muži za přechovávání omamných a psychotropních látek hrozí až dvouletý trest odnětí svobody.

Prozradil ho pach

MOST – Hlídka policie kontrolovala jednatřicetiletého řidiče osobního vozidla tovární značky VW a provedla u něj test na zjištění přítomnosti omamných a psychotropních látek. „Provedený test vyšel pozitivně na canabis. Motorista se následně podrobil lékařskému vyšetření a odběrům,“ informovala policejní mluvčí Světláková.

Kradl v německu

LITVÍNOV – Policie v Mostě obvinila z přečinu krádeže 43letého muže z Litvínova. Ten se měl dopustit krádeže v jedné saské obci, kde měl v supermarketu odcizit různé nářadí. „Tři sekyry a dvoje zahradní nůžky v hodnotě více jak 10 tisíc korun uložil do brašny a poté si věci ukryl v křoví poblíž prodejny. Nějací lidé ho vyrušili a tak lup zanechal na místě a odjel,“ informovala mluvčí Světláková. Muž kradl i přesto, že byl již za majetkový delikt v minulosti odsouzen. Za toto jednání mu hrozí až tříletý trest odnětí svobody.