Velká soutěž o atraktivní ceny

Obchodní dům OC Centra Most připravil pro své zákazníky již 6. spotřebitelskou soutěž o atraktivní ceny. Zjistěte proto, co všechno můžete vyhrát. Je to jednoduché – stačí nakoupit v jakékoli prodejně v OC Central Most za více než 200 korun, nahrát účtenku, tipnout si odpověď na soutěžní otázku. Soutěž trvá do konce ledna 2017.

Tohle je prostě vážně pecka! Začněte tímto MacBookem a postupně si vybavte celou IT domácnost se společností COMFOR. Široká nabídka nejnovější IT techniky, profesionální služby, servis a kvalitní poradenství pravidelně školených zaměstnanců, to je COMFOR a první cena v soutěži.

Na nějakou dobu budete mít po starosti s výběrem oběda či večeře! Výherce druhé ceny získává 100x pizzu, přejeme vám dobrou chuť!

iPhone SE čeká na výherce třetí ceny. Nakousnutého jablíčka prostě není nikdy dost.

Prožijte krásné dva dny v Krumlově! Společnost hotels & restaurants Krumlov s.r.o. do soutěže věnovala dvoudenní pobyt v historickém centru Českého Krumlova v jednom ze stylových hotelů: Hotel Leonardo, Hotel Latrán nebo Hotel Krčínův Dům. Více informací na www.hotely-krumlov.cz. Kromě poukazu na ubytování získáváte voucher na kompletní mytí vozu v hodnotě 3 500 Kč.

Myslíme i na ty nejmenší! Nakupujte a tipujte správnou odpověď a vyhrajte 100x Happy Meal u McDonald´s.

Rodinné nebo portrétové foto – kdo by nechtěl krásné fotky na památku? ReNi Creative profesionální foto – video ateliér do soutěže věnuje poukaz na ateliérové focení v hodnotě 5 000 Kč. Součástí výhry jsou náramkové hodinky Berucci od Klenoty AURUM v hodnotě 1 990 Kč.

Další pobyt od hotels & restaurants Krumlov s.r.o., tentokrát u Lipenského jezera a národního parku Šumava. Dvoudenní pobyt v Aparthotel & Wellness Knížecí čeká na výherce sedmé ceny. Více informací na www.knizecicesta.cz. K výletu opět připojujeme poukázku na mytí vozu od společnosti ASAS.

Užijte si 2 noci se snídaní v penzionu U Dvou čápů. Výhru ocení milovníci tenisu, k poukazu totiž dostanete 2 hodiny tenisového kurtu zdarma. Více informací o penzionu www.udvoucapu.cz. Abyste na pobyt odjížděli krásně čistým vozem – získáte také voucher na kompletní mytí vozu od společnosti ASAS.

Služby našeho skvělého dětského koutku může vaše ratolest využívat 100 hodin zdarma. Zatímco si vaše dítě bude užívat moderního dětského koutku, vy můžete v klidu posedět v jedné z kaváren v OC Central Most.

Předposlední cenou je poukázka do prodejny COMFOR v hodnotě 500 Kč. Pro uplatnění dárkového poukazu si můžete zajet kompletně vyčištěným vozem, k výhře patří i poukázka na mytí vozu od společnosti ASAS.

STAR GYM FITNESS v Mostě do soutěže věnovalo tři měsíční permanentky s ukázkovým vzorovým tréninkem a wellcome drinkem v hodnotě 1 000 Kč. A aby váš sportovní zážitek byl kompletní, od AQUADROMU získáte dárkový poukaz v hodnotě 500 Kč.