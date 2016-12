V Žukovce bude chodník co nevidět

V příštím roce by si měli obyvatelé Žukovy ulice vyšlapovat po „chodníku“ a v ulici nově a lépe parkovat. V ulici se tak zvýší bezpečnost především chodců.

Jednosměrný provoz z ulice V Rokli do ulice Jana Opletala, vytvoření odděleného prostoru pro chodce a zřízení dvou parkovacích pruhů. Toto řešení dopravní situace ze čtyř možných vybrala nadpoloviční většina obyvatel ulice Maršála Žukova v anketě, kterou pro ně uspořádalo město. Občané se této úpravy dočkají v příštím roce. „Žukova ulice a opatření zde by se měly realizovat v roce 2017. Máme finanční prostředky v rámci rozpočtu, proto jsme zařadili některé drobnější investiční akce do plánu příštího roku,“ informoval náměstek primátora města Mostu Marek Hrvol.

Občané žádali obnovení chodníku, který zde byl zrušen v roce 1995, v petici. Požadovali zároveň také zachování dostatečného počtu parkovacích míst. Město následně uspořádalo dvě veřejná projednání, během nichž místním obyvatelům předložilo několik variant řešení. Všechny předpokládaly zavedení jednosměrného provozu a vytvoření odděleného prostoru pro chodce, lišily se pouze v tom, zda jednosměrný provoz povede z ulice V Rokli nebo z ulice Jana Opletala a kolik bude vytvořeno parkovacích pruhů.

Jednosměrný provoz a oddělení zóny chodců od parkování vozidel není ale jedinou změnou, která se v této části na Zahražanech připravuje. Město zde plánuje dopravní úpravy podobné těm, které byly provedeny v roce 2014 na Liščím Vrchu, kde se na vjezdech do sídliště instalovalo dopravní značení „Obytná zona“ a tím se zavedla v této lokalitě přednost zprava a omezila se rychlost na třicet kilometrů v hodině. „Dopravní změny v rámci celých Zahražan, jako jsou například třicítky a přednosti zprava, které jsou součástí studie, se chystáme zrealizovat v příštím roce,“ doplnil ještě náměstek primátora.