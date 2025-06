Předběhněte mrtvici! Krajská zdravotní podpoří charitativní běh Nadačního fondu Čas je mozek

Po roce se do Ústí nad Labem vrací charitativní běh proti mozkové mrtvici. Dobročinnou sportovní akci pod názvem Předběhněte mrtvici organizuje Česká společnost intervenční radiologie, Cerebrovaskulární sekce České neurologické společnosti ČLS JEP a Nadační fond Čas je mozek.

Cílem akce je upozornit na zákeřnost mozkové příhody, jejíž příznaky stále většina Čechů nerozpozná.

Letošní výtěžek z charitativního běhu bude věnován pacientovi Jindřichovi a podpoře za jeho návrat do běžného života po prodělané mrtvici.

Akce proběhne 16. června 2025 od 16:15 hodin. Start bude před hlavní budovou Speciální ZŠ Pod Parkem v Ústí nad Labem-Severní Terasa.

Registrace a platba účastníků běhu je možná od 15:30 hodin v místě startu. Trasa dlouhá zhruba 3 kilometry povede Centrálním parkem Severní Terasa, má minimální převýšení a každý účastník jí může zdolat během, ale třeba i pouhou chůzí. Startovné činí 200 Kč. Charitativní příspěvek je možné zaslat i prostřednictvím QR kódu z plakátu.

Předběhněte s námi mrtvici, udělejte něco pro své zdraví, a pomozte pacientovi!

Pacientský příběh pana Jindřicha Jiskry

Věk: 40 let

Povolání: Řidič kamionu

Koníčky: posilovna

Mrtvice postihla pana Jindřicha 3. března 2025. Pár týdnů předtím cítil brnění pravé ruky. Myslel si, že je to jen natažený sval z posilovny, kam rád ve volném čase chodil. O pár dní později navštívil se svým synovcem bazén, tam pociťoval brnění znovu, a když z bazénu vyšli, v podstatě ho přestala poslouchal jedna noha. V té chvíli mu už příbuzní zavolali záchrannou službu.

V nemocnici se dozvěděl, že prodělal mozkovou mrtvici. Nejprve pobýval v teplické nemocnici na několika odděleních. Poté byl převezen do Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, kde rehabilituje a doufá v návrat do běžného života. „Od března jsem byl v podstatě ležák. Teď už zvládám chůzi o holi a mluvím, i když pomaleji. V Ústí rehabilituju každý den od 7:00 do 14:00 a vidím velké posuny,“ vypráví Jindřich Jiskra.