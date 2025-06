Vítězný Karlos Vémola se možná objeví na podzim v Mostě Danielu Škvorovi drželi palce mezibořští zápasníci

PRAHA/MOST/MEZIBOŘÍ – V sobotu 14. června se na fotbalovém stadionu Eden v Praze odehrál historicky nejzajímavější bojový Oktagon. V hlavním zápase večera se proti sobě postavili legendární bojovníci Karlos Vémola a Attila Végh.

Po loňské návštěvě Karlose Vémoly na galavečeru bojových umění v mostecké sportovní hale by měl být i letos očekávaným a vzácným hostem. Jak sdělil našemu týdeníku přímo v sobotním Edenu, o jeho pozvánce účasti na třetí ročník tohoto podniku, který se má v Mostě odehrát na podzim, se bude jednat. „Zdravím všechny Mostečany a čtenáře týdeníku Homér a věřím, že na podzim vše opět klapne a že se v Mostě opět uvidíme“, poslal zdravici čerstvě korunovaný král Oktagonu, který 14. června v Edenu porazil svého soupeře Attilu Végha.

Další osobností, která v Edenu zápasila a která má vztah k Mostecku, je Daniel Škvor. Ten vloni v květnu navštívil mezibořské zápasníky a připravil jim trénink snů. Mladí zápasníci z mezibořského oddílu řecko římského zápasu drželi mistru světa v kixboxu, profesionálnímu zápasníkovi a trenérovi bojových sportů Danielu Škvorovi palce ze všech sil. „Moc jsme mu fandili a máme velkou radost. Byli bysme moc rádi, kdyby za námi zase někdy přišel. Je to náš vzor,“ nechali se slyšet mezibořští sportovci, na které si při zmínce o Meziboří vítězný bojovník ihned vzpomněl: „S těmi dětmi jsem si i povídal. Řekl jsem jim, že sport jim pomůže srovnat si priority, najít si místo ve světě. Když člověka něco trápí, když má pocit, že je na všechno sám, když potřebuje vypustit přebytečnou páru, vždy pomůže sport. Je jedno, do jakého sportování člověk pustí Já měl jako dítě tenis, pak teprve bojové sporty. Je důležité, že sport děti dělají rády a také, že vydrží a překonají lenost, nechuť a negativní emoce,“ řekl Daniel Švor a dodal, že mezi skvělou partu, kterou zápasníci z Meziboří bezesporu jsou, kdykoliv opět rád zavítá.

Dlouho očekávaná noc těch nejlepších bojovníků Oktagon 72, byla napínavou přehlídkou toho nejlepšího od začátku až do konec .V hlavním zápase večera se v zápasnické kleci utkali Karlos Vémola a Attila Végh, kteří tímto duelem s vítězstvím Karlose Vémoly, ukončili své profesionální kariéry. Ačkoliv konec kariéry avizoval Karlos Vémola už po loňském vítězství rovněž v Edenu, tentokrát to prý myslí vážně. „Je to opravdu konečná. Jsem rád, že to mám za sebou, že se můžu věnovat rodince,“ řekl Terminátor.

Ve velkém stylu zabojoval i Daniel Škvor, který byl na kartu nasazený na poslední chvíli proti Lucasi Alsinovi. Souboj korunoval úspěchem. Po tvrdém boji ocenil kvality a tvrdost soupeře a z klece odešel za velkého potlesku fanoušků.