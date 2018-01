Prodané šperky podpoří Dobrovolnické centrum

Se začátkem kampaně Říjen pro neziskovky Diakonie ČCE v Mostě uspořádala dobročinný bazárek Dobrovolnictví je šperk. Lidé mohli darovat bižuterii, kabelky a další drobné doplňky, a přispět tím na rozvoj Dobrovolnického centra v Mostě. Sbírka se setkala s velikým zájmem jak na straně dárců, tak i u kupujících. Výtěžek dosáhl 13 408,- Kč.

Darované zboží nabídli pracovníci Diakonie nejprve v rámci akce Říjen pro neziskovky. Zájemci mohli šperky nakupovat při Dni otevřených dveří v Diakonii ČCE v Mostě a také při prezentaci v nákupním středisku Central v Mostě. Pro velký zájem byl prodej rozšířen i na další akce, např. na mikulášský Fler Jarmark v Oblastním muzeu v Mostě či Adventní setkání na Zámku Nový Hrad v Jimlíně u Loun.

„Děkujeme všem dárcům z řad jednotlivců, škol, i organizací za jejich příspěvek šperků a doplňků do našeho bazárku. Především ale všem, kteří nákupem šperku či doplňku přispěli a tím podpořili dobrovolníky, kteří pod hlavičkou Dobrovolnického centra Most zdarma pracují v několika desítkách sociálních a zdravotnických zařízeních na Mostecku,“ říká Květa Hradecká, vedoucí Dobrovolnického centra Most.

Získané prostředky centrum použije na tisk letáků a plakátů, také na úhradu povinných potvrzení, která si dobrovolníci hradí před nástupem dobrovolnické služby, a také na činnosti, které zatím dobrovolníci svým svěřencům hradí z vlastní kapsy.