Prokopové o vaření, grilování i otravě z potravin

Třináctý díl pořadu Prokopni to je nejen o vaření a letním grilování. Prokop a Prokop se v něm věnují také úklidu a dalším věcem, které mohou lidi doslova otrávit. Diváci v aktuálním díle zjistí, že otrava z potravin se může projevovat nevolností, zvracením, průjmem, křečovitými bolestmi a klidně i teplotami.

Prokopové radí, důležité je nahradit tekutiny a použít třeba aktivní uhlí nebo léky proti průjmu. Nebezpečné jsou otravy z jídla zejména u malých dětí a starších osob. Při sběru hub by se lidé měli vyhýbat těm, které stoprocentně neznají, stejně jako u různých plodů a bylinek. Samostatnou kapitolou intoxikací jsou pak otravy domácími chemickými prostředky. Jak jim co nejefektivněji zabránit a co dělat v případě požití? Sledujte ve třinácté epizodě pořadu Prokopni to.

Cílem pořadu je společně s Prokopem a Prokopem prokopnout strach a obavy z poskytování první pomoci či z návštěvy nemocnice. V hlavních rolích se představují MUDr. Prokop Seif, lékař Anesteziologicko-resuscitačního oddělení Nemocnice Most, a Bc. Prokop Voleník, záchranář a tiskový mluvčí Zdravotnické záchranné služby Ústeckého kraje.

