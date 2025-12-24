PUBQUIZ – Závěrečný večer s After párty

Slyšeli jste, že se v Litvínově hraje PubQuiz? Nevíte ale, jestli by vás bavil a jestli byste ho zvládli? Přijďte si zahrát na zkoušku! V sobotu 27. prosince od 19 hodin končí další ligový ročník Pubquizu v Litvínově. Kromě týmů finálového ligového kola zvou organizátoři na velký sál v Citadele i týmy, které do teď sbíraly odvahu ke hře. Vítězný tým si odnese lahev sektu.
Přijďte se podívat a fandit, případně si zasoutěžit. Zváni jsou úplně všichni. Jediná podmínka je zaplacení 80 Kč vstupného a tým od tří do šesti hráčů. Pokud vás Pubquiz zaujme, můžete začít v novém ligovém ročníku, který odstartuje v září.
KDE: Společenský sál Citadela
KDY: sobota 27.12. 2025, od 19.00 hodin
Vstupné 80 Kč. Vstupenky k zakoupení v den konání, v pokladně Citadely
Stůl na pubquizový večer si zarezervujte na facebookové události www.pubquiz.cz