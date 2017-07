Rekonstrukce trati má „háček“

Příprava na rekonstrukci a modernizaci tramvajové trati z Mostu do Litvínova nabírá zpoždění. Při zpracování projektu se totiž vyskytl problém s majetkovým vypořádáním pozemků.

Projektová dokumentace, kterou zpracovává společnost Valbek, by měla být hotova do konce letošního roku a to včetně stavebního povolení. Začátkem roku 2018 pak plánuje dopravce vyhlášení veřejné soutěže na zhotovitele díla. Dotaci, o kterou chce dopravní podnik žádat rovněž začátkem příštího roku, by měl získat ze sdružené investice ITI. Do té doby musí být hotový i plán udržitelné městské mobility, na němž pracují jak město Most, tak i Litvínov. „Plány mobility jsou součástí žádosti o dotaci. Jsme s těmito plány o krok dopředu oproti jiným městům, což je velmi pozitivní. Velké problémy máme ale momentálně teď s pozemky, přes které vede tramvajová trať. Projekční kancelář, která nám projekt zpracovává, zjistila, že díky digitalizaci katastru ne všechny části trati leží na našich pozemcích, což tak historicky vypadalo,“ přiblížil problém ředitel mosteckého dopravního podniku Daniel Dunovský. Část pozemků, na nichž trať leží, patří do vlastnictví Czech Coal, jinde Unipetrolu či Ředitelství silnic a dálnic. „Trochu se tím vše zpožďuje. Vyjednáváme s vlastníky pozemků a ne všichni jsou ochotni se s námi rozumně dohodnout. Pozemky nechtějí prodat a mají přemrštěné požadavky, což nás samozřejmě omezuje…“ nastínil dále ředitel Dunovský. Ještě větší problém však podle ředitele dopravního podniku je se dvěma mosty, po nichž trať vede, a nemají zatím žádného vlastníka. „Zhruba v úseku pod Hněvínem jsou dva mosty, kde jezdí naše tramvaj a nebyly nikdy předány do našeho majetku. ŘSD také tvrdí, že mosty nejsou jejich. Proto budeme muset tyto úseky trati z akce vypustit a tuto část opravovat nebudeme. Naše právní kancelář má za úkol podat žalobu na určení vlastníka,“ upozornil dále Daniel Dunovský. Dopravní podnik má ve svém vlastnictví celkem devět mostů, na nichž musí provádět pravidelnou údržbu a nechávat si dělat statické posudky. „Když se v 70. letech stavěl čtyřpruh, do DP byl převeden majetek včetně mostů. Kromě těchto dvou velkých, které jsou v dezolátním stavu. Nikdo je nikdy neměl v majetku, a nedělal tu proto žádnou údržbu. Nikdo se o tuto věc dosud ani nezajímal,“ upozornil dále ředitel s tím, že na dotaci na opravu a modernizaci trati je pětiletá udržitelnost projektu. V případě, že by se musel most opravovat, by se tak mohlo jednat o zmařenou investici.

Prodloužení je šance

Není vyloučeno, že se prodlouží žádosti o dotace z ITI z roku 2020 na 2022. „To by dávalo dostatečný prostor vyřešit všechny majetkové věci, aby vše bylo tak, jak se původně plánovalo. Termín dokončení trati jinak trvá a to do roku 2020. Celou akci musíme rozdělit na dvě etapy, abychom nemuseli náhradní autobusovou dopravu řešit po celé délce trati a zaplnit tak už přeplněnou silnici Most – Litvínov. Spíše řešíme, kdy jednotlivé etapy zahájíme a jak dlouho potrvají, což by mělo vzejít z projektu,“ doplnil ještě na vysvětlenou ředitel dopravního podniku Dunovský.