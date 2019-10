Rokáč Vinohrady zve na NIRVANU revival

V pátek 1. listopadu vystoupí v mosteckém Rokáči Vinohrady IN THE NAME OF COBAIN. Pro tuto partu zaběhlých muzikantů je stylizace a feeling koncertů Nirvany srdeční záležitostí. Kapela je fanoušky považována za nejautentičtější revival Nirvany v ČR i na Slovensku. Můžou se pyšnit identickým napodobením Kurta Cobaina jejich zpěvákem jak hlasem, tak i vizáží. Dále i přičiněním basáka při produkci spontánních show, při které nenechá nikoho pod pódiem chladným a v neposlední řadě i razantní hrou a silnými údery krásné a mladé bubenice. Není vyloučeno, že po odehrání koncertu někdo z kapely zjistí, že na příští koncert nemá na co hrát a na závěr celého koncertu zvukaři sbírají z pódia části úlomků jejich aparátů. Začínáme v devět večer.

Členové skupiny

Martin Hájek – kytara, zpěv

Dominika Plešingerová – bicí

Vladimír Zotov – basová kytara, vokály

Rezervace vstupenek na e-mailu rokac.vinohrady@gmail.com

Uveďte jméno, datum koncertu, počet osob a telefonní kontakt. Poté si lístky vyzvednete v den konání koncertu od 19:00 do 19:30.