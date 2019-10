Už je to tady! Do parčíku u magistrátu přivezli mobilní kluziště

Mobilní kluziště se nastěhuje do parku k magistrátu už začátkem listopadu. Letos se rozhodla Sportovní hala Most umožnit příznivcům ledového ostří radovánky o něco dříve. Letos se mohou návštěvníci těšit na příjemné novinky. Zaměstnanci Technických služeb města Mostu začali právě kluziště montovat a připravovat na zahájení sezóny. Kdy bude zahájen oficiální provoz, budeme informovat.

„Rozhodli jsme se letos kluziště do parku umístit už dříve než až před Vánocemi. Lidé jsou natěšení už teď na podzim a naopak v únoru se začínají nalaďovat jarně,“ vysvětlil ředitel Sportovní haly Most Petr Formánek. Provoz ledové plochy se předpokládá do konce ledna příštího roku.

Kdo nebude mít brusle vlastní, může si je opět zapůjčit. Za půjčení zaplatíte padesát korun. Pouze ale s vratnou zálohou pěti set korun. U kluziště bude kromě půjčovny bruslí také občerstvení a zázemí pro bruslaře. „Zachováme i otevírací dobu kluziště, která se nám osvědčila, prodloužená pak bude v době svátků,“ doplnil ještě ředitel.

Dopoledne bude ledová plocha určena zdarma pro školy z celého okresu a pro mateřinky. Odpoledne až do večera pro veřejnost. Ve všední dny si může veřejnost zabruslit od 14 – 20 hodin, v sobotu a neděli od 10 do 20 hodin. O prázdninách a svátcích bude otevřeno pro veřejnost i dopoledne.

V loňské sezoně navštívilo kluziště přes 10 tisíc bruslařů. „Park se hodně zvedl a návštěvnost je zde hojná, ať už se to týká letní nebo zimní sezony, proto se loni prodlužoval provoz kluziště,“ podotkl ředitel.

Obsluha ledové plochy letos bude mít vylepšené zázemí. „Pro zimní sezonu oceníme zateplené domky, které slouží jako zázemí pro naše zaměstnance. Jsou tu v kuse tři měsíce, a až nastane chladné počasí, tak už tu budou přijatelné podmínky,“ pochvaluje si Petr Formánek. Návštěvníci kluziště by měli také přivítat nové uzamykatelné skříňky. „Ty budou sloužit na úschovu věcí, například na boty a podobně. Obdobné skříňky necháme v příští sezoně instalovat i do FUN parku,“ prozradil ředitel. Po skříňkách byla ze strany veřejnosti velká poptávka a sportovní hala přáním vyšla vstříc.

Ceny měly by zůstat stejné jako v loni. Dospělý i dítě zaplatí za jedno bruslení dvacetikorunu. Zvýhodněné zůstává i rodinné vstupné, 2+2 za 50 korun, osoby ZTP a senioři mají bruslení zdarma.