Šest mistrovských titulů míří do Mostu

Hodně aktivní byli v letošní sezoně Mostečtí v soutěžích táhlového hokeje Chemoplast a air-hockeye. A soutěžní ročník uzavřeli nadmíru úspěšně v Brně při mistrovství republiky. Potvrdili zde, že aktuálně tvoří špičku v kategoriích žen a juniorů. Navíc zvítězili i v soutěži družstev, nedařilo se jim pouze v turnajích mužů.

V táhlovém hokeji Chemoplast vybojovali mostečtí hráči kompletní pódiové umístění mezi juniory v pořadí Lukáš Doležal, Martin Laštůvka a Jan Kusý. V kategorii žen zvítězila Karolína Sládková. Tým Black Sharks Most zvládl i finálové drama proti domácímu SHL Brno a připsal si premiérový titul. Mezi muži byl nejlepší Jaromír Foltýn z Peček.

Týmu Black Sharks Most se dařilo i v týmovém air-hockeyovém turnaji. Také v něm se ve finále utkal s domácím družstvem a stejně jako v Chemoplastu byli v dramatu úspěšní Mostečtí.

Kompletní medailovou sbírku při air-hockeyi vybojovaly členky týmu Lejdýs Most. Vyhrála Karolína Sládková před Alenou Laštůvkovou a Kateřinou Doležalovou. Jediné zlato pro domácí získal Jaromír Procházka při air-hockeyi mužů.

V příštím roce se mistrovské soutěže těchto disciplín odehrají v Čechách. O titulech v táhlovém hokeji Chemoplast se rozhodne v Pečkách, air-hockeyové mistrovství proběhne v SVČ Most, kde mají mostečtí air-hockeyisté svou základnu.

Medailisté mistrovství ČR – táhlový hokej Chemoplast:

Muži: 1. Jaromír Foltýn Sen. (Senny-oři), 2. Patrik Juchelka, 3. Ladislav Šustáček (oba SHL SDS Exmost Brno). Ženy: 1. Karolína Sládková (Lejdýs Most), 2. Marcela Kabrdová (BHL Žďár nad Sázavou), 3. Kateřina Doležalová (Lejdýs Most). Junioři: 1. Lukáš Doležal, 2. Martin Laštůvka, 3. Jan Kusý (všichni Black Sharks Most). Družstva: 1. Black Sharks Most, 2. SHL SDS Exmost Brno, 3. Senny-oři.

Medailisté mistrovství ČR – air-hockey:

Muži: 1. Jaromír Procházka, 2. Ladislav Šustáček, 3. Martin Kučera (všichni SHL SDS Exmost Brno). Ženy: 1. Karolína Sládková, 2. Alena Laštůvková, 3. Kateřina Doležalová (všechny Lejdýs Most). Junioři: 1. Jan Kusý (Black Sharks Most), 2. Simon Kaňa (Gunners Břeclav), 3. Martin Laštůvka (Black Sharks Most). Družstva: 1. Black Sharks Most, 2. SHL SDS Exmost Brno, 3. Lejdýs Most.