S Třincem nakonec těsná prohra, doma zůstal bod

V posledním domácím utkání Tipsport extraligy ledního hokeje přivítal HC Verva na svém ledě lídra soutěže, mužstvo Oceláři Třinec.

Dobře rozehraný duel, v kterém vedli už 3:0, nakonec Ropáci ztratili a připsali si tak alespoň bod za prohru 3:4 v prodloužení. Třinec vstřelil rozhodující gól osm vteřin před koncem prodloužení.

„Vstoupili jsme do utkání dobře, podařilo se nám dát gól v přesilovce a pak jsme měli pár dalších šancí, škoda že jsme neodskočili víc. Ve druhé třetině nám tam napadaly další dva góly a vypracovali jsme si tak s mimořádně silným Třincem luxusní náskok 3:0. Pak jsme trochu polevili a nechali si snížit na 3:2. Třetí gól – nechali jsme jenom malý prostor Kaneovi a ten byl schopný tečovat. Byl to velice dobrý hokej, jsme trochu smutní z toho, že jsme nedokázali dotáhnout do vítězného konce takhle dobře rozehrané utkání. V závěru jsme měli trochu smůly, nevyužili jsme ani přesilovku a pak při ní naopak dostali gól. Takže máme bohužel jen jeden bod, tak to chodí,“ ohédl se za průběhem střetnutí asistent domácího trenéra Darek Stránský.

HC Verva Litvínov – Oceláři Třinec 3:4pp (1:0, 2:2, 0:1 – 0:1). Branky a nahrávky: 13. M. Hanzl (R. Hanzl), 21. V. Hübl (Kubát, Gula), 25. R. Hanzl (M. Hanzl, Pavelka) – 31. M. Doudera (Hrňa, Petružálek), 39. Kreps (Irgl), 42. Kane (Nosek, Adamský), 65. Kreps (Rákos). Rozhodčí: Hradil a Svoboda. Vyloučení: 5:5. Využití: 2:1. Oslabení: 0:1. Zásahy: Janus 35 – Hrubec 36. Diváci: 5 285. Sestava HC Verva Litvínov: Janus – Kubát, Gula – Sørvik, Pavelka – Sklenička, Pavlík – Kokeš – Gerhát, V. Hübl, Lukeš – M. Hanzl, R. Hanzl, J. Černý – Hořava, Šimeček, Trávníček – Dufek, Válek, Jurčík. Připraven J. Hübl. Trenéři: Rulík, Stránský, Šlégr.