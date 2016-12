Stolní kalendář o mosteckém kostele vánočním dárkem

Stolní kalendář na příští rok, který právě vydalo město Most, je věnovaný významnému výročí kostela Nanebevzetí Panny Marie v Mostě. Přesunutý kostel totiž v roce 2017 oslaví 500 let od položení základního kamene.

„Kalendář, který se může stát pěkným a vítaným vánočním dárkem, bude ke koupi od druhé poloviny týdne v Turistickém informačním centru,“ uvedla mluvčí mosteckého magistrátu Alena Sedláčková. Informační centrum se nachází v budově magistrátu( vstup zvenku vedle venkovního vstupu do obřadní síně) a je otevřeno každý všední den od 9 do 17 hodin kromě 23. a 30. prosince a vánočních a novoročních svátků. Prodejní cena kalendáře bude do 60 korun. O zahájení prodeje bude město občany informovat prostřednictvím webu a facebooku.