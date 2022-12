Skupina ORLEN rozšiřuje svou síť čerpacích stanic v Evropě

Mezinárodní skupina ORLEN, která v Česku provozuje síť čerpacích stanic ORLEN Benzina, významně expanduje v Maďarsku a na Slovensku. V důsledku realizace nápravných opatření souvisejících s akvizicí skupiny Grupa LOTOS a na základě dohody se skupinou MOL o převzetí části jejích čerpacích stanic vstoupila skupina ORLEN do Maďarska, kde přebírá 143 stanic. Ihned 1. prosince tohoto roku se skupina ORLEN stala vlastníkem 79 stanic, které dosud fungovaly pod značkou Lukoil, a okamžitě zahájila jejich přejmenování. Úplné převedení do bílo-červených barev a standardů sítě ORLEN bude realizováno do konce března příštího roku. Převzetí a přejmenování zbývajících 64 stanic bude realizováno postupně do poloviny roku 2024. Na Slovensku skupina ORLEN přebírá od skupiny MOL zhruba 39 stanic, které budou přejmenovány do poloviny roku 2023. Na obou trzích bude skupina ORLEN mezi čtyřmi největšími hráči.

„Rozšiřujeme naši maloobchodní síť v Evropě. Posilujeme svou přítomnost na Slovensku a dostáváme se mezi čtyři největší prodejce pohonných hmot na tomto trhu. Také rozšiřujeme naši maloobchodní síť na nový trh v Maďarsku, kde jsme již aktivní ve velkoobchodu. V důsledku úspěšného rozšiřování naší prodejní sítě posilujeme bezpečnost dodávek paliv a energií nejen v Polsku, ale v celém regionu střední a východní Evropy. Naše zkušenosti a odhodlanost nám umožňují nabízet novým zákazníkům v Evropě produkty a služby prvotřídní kvality přizpůsobené jejich očekáváním,“ řekl Daniel Obajtek, předseda představenstva PKN ORLEN.

Po dokončení transakce bude mít skupina ORLEN přes 230 stanic v Maďarsku a na Slovensku. V Maďarsku bude mít 143 stanic a na Slovensku se rozroste na 91 čerpacích stanic. Na obou trzích bude skupina ORLEN mezi čtyřmi největšími hráči.

„ORLEN je silnou mezinárodní značkou s bezmála třemi tisíci stanicemi, které čerpají ze silného zázemí a navzájem se inspirují sdílením zkušeností a inovací. V Česku jsme se 430 čerpacími stanicemi lídrem a nyní posilujeme naši maloobchodní pozici na Slovensku a vstupujeme do Maďarska. Razantně tím zvyšujeme tamní konkurenci, z čehož budou mít prospěch nejen lokální zákazníci, ale i turisté a mezinárodní dopravní společnosti, protože budou moci využívat naše moderní paliva Efecta a Verva také na dalších trzích střední Evropy,“ řekl Tomasz Wiatrak, generální ředitel skupiny ORLEN Unipetrol, která expanzi na Slovensku a Maďarsku provozně řídí, a dodal: „V rozšiřování chceme pokračovat. Na slovenském trhu budeme mezi čtyřmi největšími hráči a naším cílem je postoupit ještě výše a stát se dvojkou. Také v Maďarsku chceme dále růst.“

Díky tomuto rozšíření je ORLEN se svými čerpacími stanicemi přítomen v šesti evropských zemích – v Polsku, Německu, Česku, Litvě, na Slovensku a nově také v Maďarsku. Právě expanze na slovenském a maďarském trhu znamená pro skupinu ORLEN klíčový posun v rozvoji maloobchodní sítě na evropském trhu. ORLEN chce do roku 2030 provozovat tři a půl tisíce čerpacích stanic pod značkou ORLEN. Podíl zahraničních stanic v celé prodejní síti se má zvýšit z 37 procent na 45 procent.

ORLEN Benzina je součástí skupiny ORLEN Unipetrol, jež patří do nadnárodního skupiny ORLEN, a provozuje nejrozsáhlejší síť čerpacích stanic v České republice. Kromě paliv EFECTA s čistícím účinkem nabízí ORLEN Benzina také prémiová paliva VERVA a široký sortiment občerstvení v gastronomickém konceptu STOP CAFE. ORLEN Benzina vydává i vlastní tankovací karty EASY a BUSINESS a zákazníkům nabízí dvě mobilní aplikace – věrnostní aplikaci ORLEN Benzina a aplikaci pro péči o vůz Mycí digi linka. Celkem ORLEN Benzina v Česku provozuje 430 čerpacích stanic a má tržní podíl téměř 23 %. Důvěru spotřebitelů potvrzuje i fakt, že ORLEN Benzina již pětkrát získala titul Nejdůvěryhodnější značka v České republice. V roce 2019 vstoupila na Slovensko. V současnosti má ORLEN Benzina ve své síti na Slovensku již 49 stanic a je jedním z nejrychleji rostoucích řetězců na tamním trhu.